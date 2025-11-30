Viața cu Vanessa Paradis, a fost ”fericire pură”, declară Johnny Depp

”Am numai amintiri incredibile din acea perioadă. În timpul turneelor ei, am avut timp să fiu tată”, a explicat el într-un interviu acordat la Tokyo.



”Vanessa își făcea concertele, știți, diferite turnee. Pentru o vreme, am avut ocazia să fiu pur și simplu un tătic”, a explicat actorul în vârstă de 62 de ani.



”De aici și numele albumului ei, ”Bliss”, lansat în 2000. A fost fericire pură”, a declarat el.



În Japonia, actorul a inaugurat o expoziție intitulată 'A Bunch of Stuff', care prezintă aproximativ 60 dintre lucrările sale - desene, picturi și fotografii - realizate de-a lungul a trei decenii, după premiera de la New York.

”Nu pretind că sunt altceva decât o persoană care pictează, cel mult. Nici măcar nu sunt cu adevărat pictor”, a declarat el.



În timpul acestui interviu, ale cărui întrebări au necesitat aprobare în prealabil, Johnny Depp a afirmat, referindu-se la procesul său creativ: 'Ceea ce mă entuziasmează astăzi, ceea ce îmi provoacă un fel de șoc electric, este ceea ce mă surprinde'.



”Actoria este o formă de expresie, la fel și muzica, iar pictura, desenul, creația, toate acestea sunt esențiale”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă. ”Este singura mea adevărată nevoie permanentă. Altfel, creierul meu explodează”, a spus Depp.



În Marea Britanie, în 2022, lucrările lui Johnny Depp din prima sa colecție, 'Friends and Heroes', s-au epuizat în doar câteva ore, potrivit casei de artă Castle Fine Art.



Actorul, care este și muzician, a încasat trei milioane de lire sterline (3,5 milioane de euro la acea vreme) și a vândut 780 de exemplare prin intermediul celor 37 de galerii ale casei de artă, conform relatărilor din presă.



După ce a regizat în 2024 filmul biografic despre pictorul italian Amedeo Modigliani, intitulat 'Modi', Johnny Depp urmează să apară în filmele ”Day Drinker” și ”Ebenezer”, ambele așteptate în 2026.



Confruntat cu acuzații de violență domestică care au dus la două procese - unul pierdut în Marea Britanie împotriva tabloidului The Sun, celălalt câștigat în SUA împotriva fostei sale soții Amber Heard - Johnny Depp a fost exclus din distribuția seriei de filme 'Fantastic Beasts'.



El a revenit apoi în cinematografie în ”Jeanne du Berry”, care a deschis Festivalul de Film de la Cannes din 2023.



În urma acestor procese, care au cristalizat anumite dezbateri în cadrul mișcării #MeToo, Johnny Depp rămâne pentru mulți o figură controversată, în special în Statele Unite.

