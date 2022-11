András Urbán, Silviu Purcărete, Gábor Tompa și Christoph Marthaler, la INTERFERENȚE 2022!

Duminică, 20 noiembrie, după dialogul cu creatorii spectacolului Omma, de la ora 11.00, la Casa TIFF, este programată lansarea cărții Obiecte rănite de George Banu.

Tot duminică, 20 noiembrie, la orele 17.00 și 22.00, în Sala Studio, se joacă spectacolul În numele Domnului de András Urbán (Teatrul „Kosztolányi Dezső”, Subotica, Serbia). „Spectacolul este o acțiune teatrală brutal de incorectă din punct de vedere politic. Folosește o nouă paradigmă politică conform căreia trebuie să fim băieți răi. Asta înseamnă că teatrul „Kosztolányi Dezső” a „virat” brusc spre dreapta? Vino și află!” – fragment din sinopsisul spectacolului.

De asemenea, la ora 19.00, în Sala Mare, este programat spectacolul Macbett de Eugène Ionesco, regizat de Silviu Purcărete (Teatrul Maghiar de Stat Cluj).

„Conduși de bagheta măiastră a lui Silviu Purcărete, actorii reușesc pe deplin să creeze acel efect de distanțare în care conștiența privitorului să fie împărțită între oroarea subiectului și râs, așa încât povestea masacrului devine suportabilă, dar rămâne, totuși, disconfortul, care invită la reflecție.” – scria Eugenia Șarvari.

Dialogurile cu creatorii spectacolelor În numele Domnului și Macbett vor avea loc luni, 21 noiembrie, ora 10.00, la Casa Tiff.

Luni, 21 noiembrie, ora 12.00, la Casa TIFF, vor fi lansate două cărți editate de Jozefina Komporaly: Radical Revival as Adaptation [Renașterea radicală ca adaptare] și Dramaturgies of Subversion [Piese de teatru din România: Dramaturgii ale subversiunii].

De la ora 19.00, la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, publicul va putea vedea spectacolul Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett, pus în scenă de Gábor Tompa (Teatrul Național São João, Porto, Portugalia).

„Cel mai adesea, poate, regizorii consideră această piesă ca fiind sfârșitul de partidă al umanității, dar producția lui Gábor Tompa prezintă o imagine cu totul diferită: mult mai mult spirit ludic, comedie și temperament decât de obicei, păstrând în același timp profunzimea filosofică a piesei.” – scria Judit Ungvári despre spectacol.

Dialogul cu creatorii spectacolului Așteptându-l pe Godot va avea loc luni de la ora 21.30, la Opera Română – foaier, rangul doi.

La ora 22.00, muzicianul Lucian Ban, cunoscut publicului clujean, va concerta în Sala Studio a Teatrului. De data aceasta prezintă cel mai recent album al său, Ways of Disappearing, care a avut recenzii elogioase și aprecieri critice în The Wall Street Journal, Downbeat Magazine, New York City Jazz Record, și a prilejuit turnee în Statele Unite ale Americii și Europa.

Marți, 22 noiembrie, ora 12.00, la Casa TIFF va avea loc lansarea romanului semnat de András Visky, Deportare. „Cartea lui András Visky este o poveste emoționantă și înălțătoare a unei familii care, chiar și în condiții extreme de vulnerabilitate și umilință, își găsește mereu tăria în iubire și încredere.” – fragment din descrierea romanului.

De la ora 17.00, la Casa Tranzit, va fi vernisată expoziția semnată de Botond Részegh și intitulată Înger obișnuit. Expoziția poate fi vizitată în perioada 22-27 noiembrie, între orele 12.00 - 17.00.

La ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului, cunoscutul regizor Christoph Marthaler va prezenta spectacolul N-am idee (Théâtre Vidy-Lausanne – Festival d'Automne Théâtre de la Ville, Paris – Temporada Alta, Festival International de Catalunya Giron/Salt – TANDEM Scène Nationale – Napoli Teatro – Fondazione Campania dei Fest). De asemenea, producția N-am idee este programată și miercuri, 23 noiembrie, la ora 18.00, în Sala Mare.

Christoph Marthaler se remarcă prin estetica sa inovatoare, cu piese bine ancorate în medii cotidiene precum sălile de așteptare, cafenelele sau farmaciile, zguduind astfel formele tradiționale de reprezentare. Maestru al deliberării, ironiei și discrepanței, a inventat o poezie teatrală cu totul unică, care cuprinde cuvinte, cântece și muzică.

Dialogul cu creatorii spectacolului N-am idee va avea loc miercuri, 23 noiembrie, ora 11.00, la Casa Tiff.

Seara de marți, 22 noiembrie, se va încheia cu spectacolul Familia Tót de Örkény István, în regia lui Attila Vidnyánszky (coproducție Teatrul Cetate din Gyula și Teatrul Național „Illyés Gyula” din Berehove) programat la ora 21.00, în Sala Studio.

„Problemele de astăzi sunt în mare parte aceleași ca atunci când a fost scrisă Familia Tót. Örkény investighează problemele fundamentale ale umanității. Natura umană nu se schimbă, iar sistemul de relații pe care îl schițează piesa este perfect transferabil în prezent. Aceasta este proprietatea marilor opere, a clasicilor.” – preciza Attila Vidnyánszky.

Dialogul cu creatorii spectacolului va avea loc după spectacol, în Foaierul de la Sala Studio a Teatrului.