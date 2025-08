Între poezie, artă și speranță – lansarea volumului de traduceri a poeziilor lui Liviu Pendefunda la ICR Tel Aviv

După cum a amintit Martin Salamon, directorul ICR Tel Aviv, în cuvântul de deschidere, seria de întâlniri ”My Way”, inițiată și curatoriată de Dalia Sinclair, a trecut prin diverse abordări, prima ediție din luna iulie fiind dedicată relației dintre artă și activism social, iar următoarea (programată pentru data de 22 august) având ca scop organizarea unei întâlniri literare între poeți și scriitori israelieni consacrați, cu origini românești și nu numai.

Invitata specială a evenimentului din 1 august a fost scriitoarea și traducătoarea israeliană Shoshana Vegh, care a tradus în limba ebraică din opera poetului și eseistului român Liviu Pendefunda, publicând mai multe volume de traduceri în ebraică ale autorului român. Shoshana Vegh – ea însăși având, după cum a mărturisit, origini transilvănene – a vorbit despre parcursul său de la prima întâlnire cu opera lui Pendefunda până la publicarea în Israel a volumului „Luminatorii timpului”, semnat de acesta. „Publicarea în ebraică a lui Pendefunda a fost un efort realizat fără sprijin instituțional, dar cu o viziune clară: aceea că poezia trebuie să circule, să respire în mai multe limbi și să ajungă la un public cât mai larg” – a adăugat Shoshana Vegh. Traducătoarea israeliană a subliniat rolul esențial al literaturii și traducerii ca instrumente de apropiere între culturi, într-o lume tot mai fragmentată.

„Traducerea în limba ebraică a poeziilor mele constituie o interpretare perfectă a textului original” – a subliniat în cadrul mesajului online adresat publicului din sala mare a ICR Tel Aviv Liviu Pendefunda, adresând cuvinte de apreciere față de dificila muncă a traducătorului de a transpune un text liric din limba română în ebraică, prin intermediul limbii engleze. Pendefunda a amintit de faptul că în revista literară Contact International, editată de acesta timp de peste trei decenii și jumătate, precum și în revista Destine literare care apărut în Canada, de asemenea sub oblăduirea sa, numele Shoshanei Vegh, precum și a altor autori israelieni, au putut fi des întâlnite, astfel încât lumea literară românească s-a putut familiariza, în timp, cu creația acestora.

În completarea momentelor de lectură bilingve (română și ebraică), evenimentul a fost presărat de intervenții muzicale live. Cântăreața israeliană Racheli Wollstein a oferit publicului interpretări sensibile ale unor piese semnificative, între care ”Kan” (Aici), ”Al HaDerech” (Pe drum) și ”I Did It My Way”, într-o trimitere directă la titlul expoziției. Interpretarea cunoscutei piese ”Ani ve’Atah Neshaneh et HaOlam” (Tu și cu mine vom schimba lumea) a iconicului compozitor și cântăreț israelian Arik Einstein nu a fost întâmplătoare: după cum a spus Dalia Sinclair, „în vremuri tensionate, marcate de război, polarizare socială și incertitudine, mesajul cântecului – că schimbarea începe cu doi oameni care cred că pot face o schimbare – este de o actualitate dătătoare de speranță.

În intervenția sa, artistul plastic a explicat că construit aceste momente de gallery talk ca o extensie naturală a expoziției sale – un spațiu de reflecție asupra memoriei, identității și alegerilor personale. Expoziția Daliei Ayalon Sinclair de la galeria ICR Tel Aviv a fost deschisă la începutul lunii iulie 2025 și poate fi vizitată până la data de 29 august.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹