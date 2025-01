Ioana Em. Petrescu, mintea sclipitoare a Literelor clujene. Culisele celor mai bune cărți despre Eminescu

În fața oglinzii: „Fiica unuia dintre cei mai străluciți istorici literari și comparatiști ai școlii clujene și nu numai - Dumitru Popovici - și soție a criticului și teoreticianului literar Liviu Petrescu, Ioana Em. Petrescu a ridicat, cu eleganță și competență, istoriografia noastră literară la un nivel înalt al istoriei epistemologice și al istoriei poeticității prin cărțile-reper despre Ion Budai-Deleanu (Ion Budai-Deleanu și eposul comic, 1974, la origine teză de doctorat), urmată de, probabil, cele mai bune volume postbelice despre Eminescu: elevatul Modele cosmologice și viziune poetică (1978, reeeditat de Ioana Bot sub titlul inițial, neplăcut cenzurii, Eminescu, poet tragic; tot discipola Ioana Bot i-a editat în 1991 și un Curs Eminescu) și iradiantul Eminescu și mutațiile poeziei românești (1989), unde traseul de creastă al modernității poetice autohtone, de la Eminescu la Nichita Stănescu and beyond, e investigat din perspectiva efectului generat în sistem de marele romantic vizionar.”

Istorie la vârf a poeziei românești

În continuare, pe firul întins de criticul și istoricul literar Paul Cernat: „Alături de volumul, strategic derutant, despre Ion Barbu și poetica postmodernismului (postum, din 1993), studiile deja amintite sunt pretexte pentru o abordare de foarte sus, din polul plus a istoriei poeziei românești, din perspectiva evoluțiilor marilor modele culturale interne și internaționale. Substanțial e și studiul despre concepția filologică a lui Aron Pumnul, dezvoltare a tezei de licență, cu care autoarea a debutat publicistic în 1966. Culegerea de eseuri teoretice, comparatiste și istorico-literare Modernism/postmodernism. O ipoteză, editată în 2003, reformulează din varii unghiuri discuțiile cândva obsedante despre.”

Molestarea fluturilor interzisă

Mai mult (și mai interesant): „Profesoară foarte iubită a Literelor clujene, Ioana Em. Petrescu a fost o femeie distinsă, interiorizat-retractilă, o umanistă hipercultivată, sensibilă și lucidă. Luciditatea ei incomodă, cu un spirit de observație tous azimuts, răzbate subiectiv în jurnalul american din 1981-1983, când - beneficiară a unei burse Fulbrigth - a predat la lectoratul român din Los Angeles. Însemnările au fost editate în 1998 sub titlul poetic Molestarea fluturilor interzisă. Drama interioară se vede bine în fragmentele (editate în 2005) care alcătuiesc jurnalul ei intim din 1959-1990, din păcate lacunar, dar al cărui final politic (mai ales ultima însemnare, cea din toamna lui 1990) mă pune, pe an ce trece, pe gânduri... Boala care o rodea de mult a transformat-o, din păcate, prematur într-o lacună a criticii și a vieții noastre intelectuale.”

84 de ani s-au împlinit în această iarnă (29 decembrie) de la nașterea Ioanei Em. Petrescu.

