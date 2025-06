José Saramago, visul de sub smochin

José de Sousa - „Saramago”, după porecla tatălui, un țăran sărac din Azinhaga (Portugalia) - a fost născut în 16 noiembrie 1922.

În această vară capricioasă, când s-au adunat deja 15 ani de la moartea unui mare povestitor, José de Sousa Saramago pe numele lui, îi cedăm cuvântul pentru a se nara și spovedi așa cum rar a mai îndrăznit un literat de talie mondială. Ia, însoțiți-l, de pildă, în lumea copilăriei, a bunicilor porcari, a cerului înalt al Iberiei: „Cel mai înțelept om pe care l-am cunoscut în toată viața mea nu știa nici să scrie, nici să citească. La ora patru dimineața, când promisiunea unei noi zile nici nu sosise încă, se ridica din pătuț și ieșea pe câmp, ducând la pășune o jumătate de duzină de scroafe din a căror fertilitate se hrăneau el și soția sa. Bunicii mei materni trăiau din această penurie, din mica creștere a porcilor care, după sacrificare, erau vânduți vecinilor din sat. Azinhaga era numele lui, în provincia Ribatejo.”

În pat cu purceii

„Numele acestor bunici - urma spovedania lui Saramago - erau Jerónimo Melrinho și Josefa Caixinha și ambii erau analfabeți. Iarna, când frigul nopții era atât de aspru încât apa din ulcioare îngheța în casă, ei adunau cei mai slabi purcei din cotețe și îi duceau în patul lor. Sub păturile aspre, căldura oamenilor scăpa micile animale de o moarte sigură. Chiar dacă erau oameni cumsecade, nu din cauza sufletului lor plin de compasiune cei doi bătrâni acționau astfel: ceea ce le păsa, fără sentimentalism sau retorică, era să își protejeze pâinea zilnică, cu naturalețea celor care, pentru a menține viața, nu au învățat să gândească mult mai mult decât era indispensabil.”

Tiptil după paie

Mai departe: „De multe ori l-am ajutat pe bunicul meu Jerónimo în peregrinările sale de păstor, de multe ori am săpat pământul în grădina de legume de lângă casă și am tăiat lemne pentru foc, de multe ori, întorcând și iar întorcând roata mare de fier care acționa pompa, de multe ori, ascunzându-mă de paznicii culturilor, am mers cu bunica mea, tot în zori, echipat cu greblă, pânză și frânghie, să adun paiele libere din stuf, care urmau să fie folosite mai târziu ca așternut pentru animale. Iar uneori, în nopțile fierbinți de vară, după cină, bunicul meu îmi spunea: José, astăzi vom dormi amândoi sub smochin.”

În miez de pace nocturnă

Despre copacul sfânt al copilăriei: „Mai erau alți doi smochini, dar acela, cu siguranță pentru că era cel mai vechi, cel mai bătrân, cel care fusese mereu acolo, era, pentru toți oamenii din casă, Smochinul. Mai mult sau mai puțin prin antonomasie, un cuvânt erudit pe care abia mulți ani mai târziu aveam să ajung să-l cunosc și să știu ce înseamnă. În miez de pace nocturnă, între ramurile înalte ale copacului, îmi apărea o stea, apoi, încet-încet, se ascundea după o frunză și, privind în altă direcție, ca un râu ce curge tăcut prin cerul concav, se deslușea claritatea translucidă a Căii Lactee, drumul spre Santiago, cum îi spuneam încă în sat.”

Încăierări din băț și piatră

„Pe măsură ce somnul venea - rememora Santiago -, noaptea era populată de poveștile și întâmplările pe care le spunea bunicul meu: legende, apariții, uluiri, morți străvechi, încăierări din băț și piatră, vorbe ale strămoșilor, un neobosit zvon de amintiri care mă ținea treaz, în același timp în care mă legăna ușor. Nu am știut niciodată dacă a tăcut când a descoperit că adormisem sau dacă a continuat să vorbească pentru a nu lăsa fără răspuns întrebarea pe care i-o puneam invariabil în cele mai întârziate pauze pe care le introducea calculat în poveste: Și apoi? Poate că își repeta poveștile, poate pentru a nu le uita, poate pentru a le îmbogăți cu noi aventuri. La vârsta aceea a mea și a noastră, a tuturor, e de la sine înțeles că mi-l imaginam pe bunicul meu Ieronim stăpân pe toate științele din lume.”

Cafea cu pâine

Pe pânză, în jos: „Când, la primele ore ale dimineții, cântecul păsărilor mă trezea, el nu mai era acolo, plecase la câmp cu animalele sale, lăsându-mă să dorm. Atunci mă ridicam, împătuream pătura și, desculț (în sat am mers mereu desculț până la paisprezece ani), cu paiele încă încâlcite în păr, mergeam din partea cultivată a livezii în cealaltă, unde erau cotețele porcilor, lângă casă. Bunica mea, care era pe picioarele ei de mai mult timp decât bunicul meu, îmi punea în față un bol de cafea cu bucăți de pâine și mă întreba dacă am dormit bine. Dacă îi povesteam despre un vis urât născut din poveștile bunicului, ea mă liniștea întotdeauna: Nu da atenție, nu există fermitate în vise.”

Consolarea frumuseții revelate

Imediat: „M-am gândit atunci că bunica mea, deși era și ea o femeie foarte înțeleaptă, nu a ajuns la înălțimea bunicului meu, cel care, întins sub smochin, cu nepotul José alături, era capabil să pună în mișcare universul cu doar două cuvinte. Mulți ani mai târziu, când bunicul meu a părăsit această lume și eu eram un om matur, am ajuns să înțeleg că bunica credea și ea în vise. Nimic altceva nu putea să însemne faptul că, stând într-o noapte în fața ușii casei sale sărăcăcioase, unde trăia atunci singură, privind stelele majore și minore deasupra capului, a spus aceste cuvinte: Lumea este atât de frumoasă și îmi pare atât de rău că voi muri. Nu spusese frică de moarte, spusese tristețe de moarte, ca și cum viața de coșmar și de muncă continuă care fusese a ei, în acel moment aproape final, primea harul unui suprem și ultim adio, consolarea frumuseții revelate.”

Copacii îmbrățișați înainte de moarte

Cele din urmă culori: „Stăteam la ușa unei case, cum nu cred că a mai existat vreodată alta în lume, pentru că în ea trăiau oameni capabili să se culce cu porcii ca și cum ar fi fost propriii lor copii, oameni cărora le părea rău să părăsească viața doar pentru că lumea era frumoasă, oameni, și acesta era bunicul meu Jerónimo, păstor și povestitor, care, simțind că moartea se apropie pentru el, și-a luat rămas bun de la copacii din livada sa unul câte unul, îmbrățișându-i și plângând pentru că știa că nu-i va mai vedea niciodată.”

Traiectorie scriitoricească fascinantă

José Saramago s-a născut la 16 noiembrie 1922 în Azinhaga (Ribatejo), într-o familie modestă. Destinul său scriitoricesc a avut o traiectorie uluitoare, culminând cu decernarea Premiului Nobel pentru Literatură (1998). După debutul din 1947, cu romanul Terra do Pecado (cu titlul iniţial, Văduva, schimbat de editor), urmat de o tăcere de aproape două decenii, Saramago a publicat volume de poeme, cronici literare şi politice, nuvele, piese de teatru, nenumărate traduceri, revenind la roman abia în 1977, cu Manual de pictură şi caligrafie (Polirom, 2010, 2022). Ridicat de la pământ (1980; Polirom, 2016, 2022) îi aduce recunoaşterea în spaţiul lusitan şi impune fraza şi punctuaţia care vor constitui de acum înainte marca inconfundabilă a stilului său. Celebritatea internaţională o dobândeşte cu Memorialul mânăstirii (1982; Polirom, 2007, 2017, 2023), care, alături de Anul morţii lui Ricardo Reis (1984; Polirom, 2003, 2008, 2018) şi Istoria asediului Lisabonei (1989; Polirom, 2004, 2014, 2018), formează seria narativă cu tematică istorică, scriitorul acordând o atenţie specială „originii şi identităţii portugheze”.

Pentru José, raiul e în Canare

În 1991 publică Evanghelia după Isus Cristos (Polirom, 2003, 2012), cel mai polemic roman al său, care reconstruieşte o viaţă apocrifă a lui Isus. O cotitură în universul tematic romanesc al lui José Saramago o constituie seria de ficţiuni ucronice şi alegorice începută cu Pluta de piatră (1986; Polirom, 2002, 2015) şi continuată de Eseu despre orbire (1995; Polirom, 2005, 2008, 2013, 2025), Toate numele (1997; Polirom, 2002, 2008, 2011), Peştera (2000; Polirom, 2005, 2009, 2013), Omul duplicat (2002; Polirom, 2009, 2016), Eseu despre luciditate (2004; Polirom, 2008, 2014) şi Intermitenţele morţii (2005; Polirom, 2007, 2009, 2013). La Editura Polirom au mai apărut: Călătoria elefantului (2010, 2014), Cain (2012, 2014), Caietul. Texte scrise pentru blog: septembrie 2008 – martie 2009 (2010), Ultimul caiet. Texte scrise pentru blog: martie 2009 – noiembrie 2009 (2011), Călătorie prin Portugalia (2011, 2024), Lucarna (2013, 2022), Halebarde, halebarde (2015), De la statuie la piatră (2017), Jurnalul din anul Nobelului (2021), Poemele posibile. Antologie 1966-1975 (2022) şi Văduva (2024). José Saramago şi-a petrecut ultimii ani în Lanzarote, Insulele Canare, continuând să scrie şi să publice. S-a stins din viaţă în iunie 2010.

15 ani se vor fi împlinit în 18 iunie 2025 de la moartea lui José Saramago.

1998 este anul în care José Saramago a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură.

„Lasă-te condus de copilul din tine!”, José Saramago

Celebra Evanghelie după Isus Cristos, cel mai polemic roman al lui Jose Saramago, reconstruiește o viață apocrifă a lui Isus și alege drept teme de studiu vina și responsabilitatea.

„Înfrângerea are ceva pozitiv: nu e definitivă. Victoria are ceva negativ: nu e niciodată definitivă.”, José Saramago

››› Vezi galeria foto ‹‹‹