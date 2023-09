JTI, partener al Festival Internațional de Artă Contemporană Sibiu

Încercăm să realizăm o punte de legătură între artiști din România și de peste hotare, între curatori, directori de muzee și instituții, să realizăm un dialog cu noile tendințe în materie de spații moderne, galerii și amenajări. Este cel mai amplu festival de artă contemporană din Europa de Est. Iar peste 60% din fondurile necesare organizării festivalului sunt private”, a declarat Alexandru Constantin Chituță, directorul Muzeului Național Brukenthal, la deschiderea Sibiu Contemporary Art Festival (SCAF), care se desfășoară în perioada 16-30 septembrie în zece spații expoziționale din oraș.

SCAF este o inițiativă a lui Alexandru Constantin Chituță, președintele Festivalului și Ilie Mitrea, președinte al Asociației Brukenthal von Studio.

La evenimentul de deschidere, desfășurat sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, au participat Ministrul Culturii Raluca Turcan, Primarul Sibiului Astrid Cora Fodor, Președintele Institutului Cultural Român Liviu Jicman, diplomați, personalități ale mediului academic, artiști, reprezentanți ai sponsorilor.

„Este bine și era timpul. Este bine că se întâmplă încă un eveniment internațional de mare anvergură la Sibiu, oraș a cărui identitate este eminamente culturală. Festivalul Internațional de Teatru umple orașul de viață și culoare pentru două săptămâni pe an. Și sunt, apoi, tot felul de alte evenimente mai mari sau mai mici, care se desfășoară aici unul după altul. Dar era timpul să mai apară încă cineva care, alături de Constantin Chiriac, să construiască un pilon solid pentru Sibiu, aducând excepționala tradiție și moștenire de la Brukenthal în contemporaneitate. Cred că nu degeaba pe Alexandru Chituță îl mai cheamă și Constantin. Lăsând gluma la o parte, nu pot decât să vă felicit pentru că gândiți la scară mare și transformați visele în realitate. JTI este alături de Sibiu, fiind partener al FITS de foarte multă vreme și, de acum, și partener al Festivalului Internațional de Artă Contemporană. Suntem atât sponsori, cât și contributori la acest eveniment, cu tablouri semnate de Iurie Cojocaru, Mirela Vasile și Noriko Yanagisawa. Lucrarea artistei japoneze a făcut parte din Expoziția organizată cu sprijinul nostru la Muzeul Național de Artă al României, fiind ulterior dăruită JTI de Ambasadorul Japoniei de la acea vreme, Excelența sa Kisaburo Ishii. Cele trei lucrări sunt expuse la Casa albastră, în Turnul Sfatului și în Muzeul Brukenthal și vă invit călduros să le vizionați”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs și Comunicare JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Festivalul include cea mai mare expoziție din istoria orașului Sibiu, în zece spații diferite, Palatul Brukenthal, inclusiv podul muzeului, Casa Albastră, Muzeul de Artă Contemporană, Turnul Sfatului și, cu sprijinul Teatrului Național Radu Stanca, la Centrul Cultural Habitus din Piața Mică. Programul expozițional e completat cu o serie de conferințe și prelegeri, conceptul grafic al SCAF aparținându-i artistului Laurențiu Midvichi.

SCAF creează punți peste lumi integrând elemente de diplomație culturală reprezentate de participarea unor artiști străini cu sprijinul Ambasadelor din România ale mai multor țări: Japonia, Polonia, China, Marea Britanie, Slovenia, Iran, Liban, Siria, Germania, Austria, Macedonia de Nord, Cuba, Peru, Republica Moldova, Nigeria, Finlanda, Uruguay, Emiratele Unite Arabe, Georgia.

IN|TOUCH, tema ediției curente este o metaforă a inter-conectivității și interactivității limbajului cultural contemporan. Tehnicile expuse cuprind de la structuri vizuale clasice – pictură, sculptură, grafică – până la instalații multimedia, de obiect și imersive, artă foto-video și practici artistice experimentale. Mulți dintre artiști sunt prezenți pentru prima dată în România. Expun, de asemenea, artiste din Orientul mijlociu și artiști din Nigeria. La această ediție, țara invitată este Republica Moldova, Festivalul incluzând o expoziție curatoriată de Tudor Zbarnea, directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei din Chișinău.

„Pentru a dezvolta viața culturală a Sibiului, avem nevoie și de evenimente noi, de mare anvergură, dedicate domeniilor mai puțin reprezentate în calendar. De aceea, salut inițiativa Muzeului Brukenthal de a organiza un Festival dedicat artei contemporane. Este impresionant faptul că acesta reușește să creeze conexiuni cu atât de multe muzee, galerii de artă, ambasade, colecționari, artiști din România și din alte țări, depășind granițele geografice, prin larga participare a artiștilor din întreaga lume. Salut și deschiderea unei noi săli expoziționale în Palatul Brukenthal cu ocazia Festivalului, pentru că Sibiul cultural are în continuare nevoie de infrastructură pentru cultură. Mulțumesc Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe și corpului diplomatic pentru sprijinul acordat acestui eveniment sibian. Urez succes organizatorilor și îi invit pe sibieni să se bucure de frumusețea și diversitatea artei contemporane! Sper ca Festivalul să rămână, așa cum spune și tema ediției din acest an, IN TOUCH - adică în contact atât cu lumea culturală internațională, cât și cu așteptările publicului său", a spus Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Curatorii expozițiilor din cadrul festivalului sunt Ana Negoiță și Alexandra Runcan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹