 „LACUL LEBEDELOR” o aduce în premieră pe balerina GANNA MUROMTSEVA la Bucureşti, pe 2 februarie la Sala Palatului

Artista va urca pe scena Sălii Palatului în rolul principal Odette/Odile, , într-o apariție de excepție, așteptată cu emoție de publicul român.

Cariera sa impresionantă include apariții pe cele mai importante scene ale lumii, în țări precum Japonia, China, Germania, Italia și multe altele. Formată la una dintre cele mai prestigioase școli de balet din Europa de Est, Ganna Muromtseva este apreciată pentru eleganța sa, forța dramatică și rafinamentul tehnic.

Din 2022, artista face parte din Baletul Național al Ungariei, unde a interpretat roluri memorabile în producții precum „Lacul lebedelor”, „Don Quijote”, „Spărgătorul de nuci” și „5 Tangos,” demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă.

Repertoriul său cuprinde cele mai importante titluri ale baletului clasic, iar prezența sa a fost remarcată în publicații internaționale de prestigiu precum Dance Europe (Londra), Dance Magazine și Clara (Japonia). De-a lungul carierei, a fost distinsă cu premii importante, printre care Crystal Shoe și Dance No Borders.

Ganna Muromtseva va ajunge în Bucureşti pentru spectacolul „Lacul lebedelor,” o feerie coregrafică, simbol al baletului romantic, ce va prinde viață în Bucureşti în această iarnă: Pe 2 februarie Lacul Lebedelor – cel mai emoţionant balet al tuturor timpurilor aduce tehnica şi virtuozitatea soliştilor din Ukrainian Classical Ballet şi muzica nemuritoare a lui Ceaikovski într-o montare fabuloasă, pe scena Sălii Palatului.

Spectacolul simbol al baletului romantic, va prinde viață prin talentul remarcabil al soliștilor şi corpului de balet de la Ukrainian Classical Ballet – companie renumită pentru interpretările sale de înaltă ținută artistică. Publicul va fi transportat într-o lume magică, unde grația dansului se împletește cu puterea muzicii lui Ceaikovski, într-un spectacol care va rămâne în sufletul spectatorilor pentru mult timp.

https://youtube.com/shorts/8H1GLP0XXcg?feature=shared

Ukrainian Classical Ballet vă invită să pășiți în lumea magică a baletului clasic și să trăiți, alături de artiștii săi, emoția unui spectacol de neuitat. „Lacul lebedelor” – o seară de vis, o poveste eternă spusă prin dans.

„Lacul lebedelor” este o poveste despre iubire, destin și sacrificiu, în care prințul Siegfried se îndrăgostește de frumoasa Odette, o prințesă transformată în lebădă de către un vrăjitor malefic. Povestea lor tragică este spusă prin mișcare, lumină și armonie, într-un regal vizual și sonor cu costume somptuoase și decoruri spectaculoase.

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro, la casa de bilete a Sălii Palatului şi la Sala Dalles.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹