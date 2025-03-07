Litera la Gaudeamus 2025 (3 – 7 decembrie 2025, Romexpo, Pavilion B2)

Programul evenimentelor din acest an include activități dedicate micilor cititori, lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri și întâlniri cu cei mai îndrăgiți autori ai momentului: Alec Blenche, Cristina Bejan, Igor Bergler, Irina Georgescu și Cătălin Ranco Pițu. În plus, luăm parte la întâlnirea cu cel mai iubit grup de comedie din România, la împlinirea a peste patru decenii de existență. Grupul Divertis lansează Dicționarul de umor Divertis, o retrospectivă a celor mai memorabile creații lingvistice ale Grupului ce promite nu doar să ne readucă zâmbetul pe buze, ci să ne amintească rolul plin de creativitate al ironiei în raportarea noastră de zi cu zi la dilemele societății românești.

Editura Litera mizează în acest an pe cărțile autorilor români: în categoria ficțiune, de neratat sunt bestsellerele momentului: Toate cărțile, cea mai recentă carte semnată de Igor Bergler, un thriller pasionant cu și despre cărți, spin-off al fenomenului editorial Testamentul lui Abraham, și volumul de literatură pentru copii Jurnalul unui fotbalist de buzunar. Șuturi, secrete și secrete de Alec Blenche, debutul unei serii interactive care îmbină pasiunea pentru fotbal cu provocările universale ale copilăriei într-un stil proaspăt, autentic și captivant. Pentru iubitorii de nonficțiune, Cătălin Ranco Pițu revine cu două noutăți: a doua ediție revăzută și adăugită a volumului Ruperea blestemului. Revoluția Română din decembrie 1989, cu o prefață semnată de Ștefan Popescu, aducând completări necesare asupra celei mai discutate cărți de istorie recentă a ultimilor ani, și volumul Revoluția Română pentru tineri, care își propune să sistematizeze în cateva idei principale cele mai importante momente din decembrie 1989 pentru cititorii generațiilor recente. Intelectualii și fascismul în România interbelică. Asociația Criterion de Cristina A. Bejan (Introducere de Norman Manea și cuvânt înainte de Vladimir Tismăneanu) este un alt volum de neocolit: recurgând la jurnale, memorii și documente, autoarea prezintă cum Garda de Fier a ajuns să eclipseze liberalismul în cazul multor membri de vază ai elitei intelectuale românești din anii 1930, fiind cel mai cuprinzător studiu pe această temă scris până la ora actuală. Nu în ultimul rând, nu poate rămâne neremarcată o carte pentru iubitorii de gastronomie: Carpatia de Irina Georgescu ne invită să redescoperim bucătăria unică, îndrăzneață și delicioasă a României, un amestec surprinzător și neașteptat al influențelor sale diverse. Volumul s-a bucurat de o bună receptare internațională, a fost aleasă „Cea mai bună carte internațională de bucate” de către Guild of Food Writers în Marea Britanie și a primit premiul Silver Feather din partea Academiei Culinare din Germania în 2021.

În colecția Folio, cele mai importante apariții editoriale ale sfârșitului de an sunt romanele Livada din Damasc de Camille Neveux, Grand Hotel Avallon de Maggie Stiefvater, Necunoscuta din portret de Camille Peretti și Vorbește-mi despre acasă de Jeanine Cummins. Fanii literaturii japoneze se pot bucura de o serie de noi titluri, de la romane psihologice noir (Unt de Asako Yuzuki) la mici bijuterii literare ideale pentru a fi oferite în dar, precum Rețete pentru inimi frânte de Saki Kawashiro, Restaurantul rețetelor pierdute de Hisashi Kashiwai sau Până nu uităm ce înseamnă bunătatea de Toshikazu Kawaghuchi. Fanii cărților lui Laurie Gilmore se pot bucura de al patrulea volum tematic al seriei: Magie cu miros de brad, iar pasionații de thirllere pot alege Digul, al doilea volum al seriei Blackwater de Michael McDowell, sau un nou volum semnat de îndrăgita scriitoare Loreth Anne Write, Tot ce-am ascuns.

În categoria de nonficțiune, pentru iubitorii colecției Kronika noutățile sfârșitului de an sunt: De ce se prăbușesc imperiile. Roma, America și viitorul Occidentului de Peter Heather, John Rapley, Cum se prăbușesc tiranii… și supraviețuiesc națiunile de Marcel Dirsus și Razboiul nuclear. Un scenariu de Annie Jacobsen. Philippe Sands, unul dintre cei mai reputați istorici, autor al volumului Filiera. Pe urmele unui fost demnitar nazist, revine cu un nou volum, Întoarcere la Lemberg. Despre originile termenilor „genocid“ și „crime împotriva umanității“, în care analizează originea istorică și legislativă a unor termeni aflați în ultima vreme pe buzele tuturor, însă al căror sens devine tot mai eludat, într-un eseu în care istoria personală joacă un rol important. În colecția Nexus, cea mai importantă carte a momentului este Unghiuri moarte. Când medicina greșește și cu ce consecințe pentru sănătatea noastră, semnată de dr. Marty Makary, expert medical al prestigioasei instituții Johns Hopkins, care ne ajută să facem diferența dintre studiile științifice care aduc un progres medicinei și opiniile medicale unilaterale care sfârșesc prin a face mai mult rău decât bine.

Peste 800 de titluri îi așteaptă pe cititori în standul Litera, unde se pot bucura și de promoțiile speciale. Ofertele sunt adaptate pentru toate gusturile și bugetele, având în prim-plan cărțile pentru copii: în proximitatea Sărbătorilor de Iarnă, acestea pornesc de la un preț atractiv de doar 10 lei, iar volumele din îndrăgita colecție „Povești de aur“ au 50% reducere. Pe 6 decembrie, orice client va primi cadou un volum din seria Prima mea lectură. De asemenea, cărțile cu sprayed edges și titlurile de ficțiune străină premium (Folio) pot fi achiziționate la un preț atractiv unic per colecție. Toate ofertele sunt disponibile în limita stocului.

Fondată în 1989, Editura Litera este una dintre cele mai importante edituri din România, publicând anual mii de titluri de literatură contemporană, nonficțiune, educație și carte pentru copii.

Programul complet al evenimentelor:

Activități pentru copii

Cărți de dăruit, de citit și de învățat

Nemaipomenitele povești ale bufniței Luna de Anastasia Popa

Nemaipomenitele povești ale renului Rufi de Anastasia Popa

Nemaipomenitele povești ale ursului Arti de Irene Postolache

Moderator: Aylin Ghela

Activități pentru copii

Cărți de dăruit, de citit și de învățat

Iarnă de poveste de Irene Postolache

Marea expediție a poveștilor de Eryka Lang

Moderator: Aylin Ghela

Sâmbătă, 6 decembrie

Lansări de carte și sesiuni de autografe

11:00 – Jurnalul unui fotbalist de buzunar. Suturi, șosete și secrete de Alec Blenche (Vol. 1)

Participă: Alec Blenche, Rareș Prisacariu. Moderator: Monica Davidescu

12:00 – Dicționarul de umor Divertis

Participă: Toni Grecu, Doru Antonesi, Ghighi Bejan, Valentin Gora, Cristian Grețcu, Cătălin Mireuță, Silviu Petcu, Doru Pîrcălabu.

Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

13:00 – Carpatia. Rețete românești reinterpretate de Irina Georgescu

Participă: Irina Georgescu, Marius Tudosiei, Corina Dima. Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

14:00 – Revoluția Română pentru tineri de Cătălin Ranco Pițu

Ruperea blestemului. Revoluția Română din Decembrie 1989 (ediția a doua, revăzută și adăugită) de Cătălin Ranco Pițu

Participă: Cătălin Ranco Pițu, Augustin Lazăr, Ștefan Popescu, Bedros Horasangian. Moderator: Andreea Ofițeru

15:00 – Toate cărțile. Testamentul lui Abraham de Igor Bergler

Participă: Igor Bergler, Dan Alexe, Marcel Bartic. Moderator: Mihai Rădulescu

16:00 – Intelectualii și fascismul în România interbelică. Asociația Criterion de Cristina A. Bejan

Introducere de Norman Manea. Cuvânt înainte de Vladimir Tismăneanu

Participă: Cristina A. Bejan, Andrei Oișteanu, Irina Năstase–Matei, Luca Ciubotaru.

Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

Duminică, 7 decembrie, 10:30

Activități pentru copii

Cine este Bau-Bau și ce emoții ascunde de Gabriela Bărbulescu și Alex Peptănariu.