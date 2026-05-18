Mesajul de Ziua Internațională a Dansului – conceput de dansatoarea și coregrafa Crystal PITE, Canada

Acesta este un limbaj la fel de mult pe cât este o acțiune. Aceasta este ceea ce corpul are de spus despre nevoie, înfrângere, curaj, disperare, dorință, bucurie, ambivalență, frustrare, iubire. Aceste imagini sclipesc de sens în minte pentru că am simțit toate acestea atât de profund în corp — am fost mișcați.

Suntem dansatori, toți. Viața ne mișcă; viața ne dansează. Efemer ca respirația, concret ca osul, un dans este făcut din noi. Sculptăm spațiul. Scriem cu corpurile noastre într-un limbaj fără cuvinte, profund înțeles. Înnobilăm spațiul din interiorul și din jurul nostru atunci când dansăm.

Asemenea vieții, un dans se creează și se distruge pe sine în fiecare clipă. Asemenea iubirii, este dincolo de rațiune.

Îmi place să mă gândesc la corp ca la o locație; un spațiu în care existența este conținută și modelată. Atunci când dansăm, suntem profund ancorați în a fi acolo.

Scriu aceste rânduri la începutul anului 2026, când pare că nu există sfârșit pentru opresiunea, tulburările și suferința din lume. Zilnic, pe măsură ce asistăm la oroarea a ceea ce sunt capabili oamenii să-și facă unii altora și la mașinăria puterii care finanțează și alimentează o violență de nedescris împotriva oamenilor și a planetei, dansul pare un răspuns facil și inutil. Este greu de imaginat ce poate face un artist al dansului într-o lume care are atât de mult nevoie de schimbare radicală și vindecare.

Și totuși — arta, asemenea speranței, este o formă de iubire. În mod sfidător creatoare în fața profanării, arta este un solvent pentru mintea care se rigidizează și un balsam care o vindecă. Arta este o navă care ne susține în timp ce ne luptăm cu întrebări — împreună — într-un mod diferit de știri, diferit de documentar și educație, diferit de opinii și rețele sociale, diferit de activism și protest, dar nu incompatibil cu acestea.

Prin creativitate, acumulăm rezistență și speranță prin mici acte de curaj, curiozitate, bunătate și colaborare. În dans și în procesul de creare a dansului, găsim dovada că umanitatea este mai mult decât cel mai recent și sfâșietor eșec global.

Dar dansul nu are nevoie de nicio justificare, de nicio explicație. Este făcut din noi, dar nu ne datorează nimic. Are nevoie doar să locuiască într-un corp dispus. Din acel loc, poate traduce inefabilul, acționând ca un intermediar între noi și necunoscut.

Suntem mișcați de aceste urme efemere de frumusețe în momentul prezent. Și, pe măsură ce încorporăm atât dansul, cât și dispariția lui, ni se reamintește de impermanența noastră. În același timp, dacă suntem atenți, dansul ne poate oferi din când în când o licărire a sufletului.

Autoarea mesajului: Crystal PITE, Canada

Coregrafa canadiană Crystal Pite este fostă membră a companiei Ballet British Columbia și a Ballett Frankfurt al lui William Forsythe.

Într-o carieră coregrafică ce se întinde pe 35 de ani, Pite a creat peste șaizeci de lucrări pentru companii precum The Royal Ballet, Nederlands Dans Theater, Opera din Paris și The National Ballet of Canada. Este cunoscută pentru lucrări care abordează cu curaj teme precum trauma, dependența, conflictul, conștiința și mortalitatea; viziunea ei îndrăzneață și originală i-a adus recunoaștere internațională și a inspirat o întreagă generație de artiști ai dansului.

Este artist asociat la trei instituții: Nederlands Dans Theater, Sadler’s Wells (Londra) și Canada’s National Arts Centre. Deține un Doctorat Onorific în Arte Frumoase de la Simon Fraser University, este Membră a Ordinului Canadei și poartă titlul de Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres din Franța.

În 2002, a fondat Kidd Pivot în Vancouver, o companie care își propune să distileze și să traducă întrebări universale în opere de artă ce ne conectează la părți esențiale ale umanității. Renumită la nivel mondial pentru hibrizi radicali între dans și teatru, Kidd Pivot face turnee internaționale cu lucrări aclamată de critică precum Betroffenheit, Revisor și Assembly Hall (co-create cu Jonathon Young), The Tempest Replica, Dark Matters, Lost Action și The You Show.

Numeroasele premii ale lui Pite includ Premiul pentru Arte Performative al Guvernatorului General al Canadei din 2022, Premiul Jacob’s Pillow Dance din 2011 și Premiul Jacqueline Lemieux al Canada Council din 2012. În 2017, a primit Benois de la Danse pentru creația The Seasons’ Canon la Opera din Paris. În 2018, a primit Grand Prix de la danse de Montréal. Este laureată a cinci premii Sir Laurence Olivier pentru creații realizate cu Kidd Pivot și The Royal Ballet.