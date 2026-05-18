Ajutor financiar de 14,3 milioane de euro de la CE pentru Salina Praid și infrastructură

În 2025, Spania s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri intense de căldură și trei focare majore de incendii forestiere.

Cel mai distructiv val de incendii a început la 8 august, ducând la evacuări în masă forțate și provocând în mod tragic decesul a opt persoane.

Comisia propune o sumă totală de 120,4 milioane de euro, care cuprinde o plată în avans de peste 30 de milioane de euro deja acordată, pentru a sprijini eforturile de redresare, inclusiv refacerea infrastructurilor critice, cum ar fi apa, apele uzate, telecomunicațiile, educația, transporturile, precum și a patrimoniului cultural. De asemenea, se vor aloca fonduri pentru cazarea temporară și pentru serviciile de salvare de urgență.

În mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații grave în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord Est, după mai multe zile de precipitații abundente.

Salina Praid a suferit daune semnificative atunci când apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte a albiei râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând întreruperi de curent pe scară largă.

Comisia propune acordarea a 14,3 milioane de euro pentru a contribui la refacerea zonelor afectate.

Cipru s-a confruntat cu două incendii forestiere catastrofale în iulie 2025, în principal în regiunile Limassol și Paphos. Mii de locuitori au fost strămutați, două vieți au fost pierdute și aproape 900 de proprietăți private au fost distruse. Școlile și unitățile medicale au fost obligate să își reducă serviciile din cauza incendiilor.

Comisia propune o sumă totală de 9,2 milioane de euro, care include o plată în avans de 2,3 milioane de euro deja plătită Ciprului, pentru a sprijini refacerea infrastructurilor energetice, de apă, de ape uzate, de telecomunicații și de transport.

