Superliga, play-out. Petrolul se salvează, Farul, Hermannstadt merg la baraj, Slobozia retrogradează

Deși a suferit o înfrângere severă pe teren propriu, Petrolul și-a asigurat menținerea directă în primul eșalon. Farul și Hermannstadt vor disputa baraj, iar Unirea Slobozia retrogradează.

Petrolul a încheiat sezonul pe loc salvator, în ciuda eșecului categoric, 1-5, suferit pe stadionul „Ilie Oană” în fața Oțelului Galați. Prahovenii, singura echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării care nu a beneficiat de rotunjirea punctelor la startul play-out-ului, și-au atins obiectivul datorită rezultatelor indirecte.

La Ploiești, Oțelul a controlat partida și s-a impus prin golurile marcate de Bordun (12), Nuno Pedro (24), Luan Campos (45+2), Cristian Neicu (87) și Patrick (89). Pentru Petrolul a redus din diferență Ignat, în minutul 42. Situația gazdelor s-a complicat înaintea pauzei, după eliminarea lui Rareș Pop.

În paralel, Farul Constanța a ratat șansa salvării directe după înfrângerea, 0-1, în fața Metaloglobusului, pe stadionul „Viitorul”. Unicul gol al partidei a fost înscris de Zakir, în minutul 60, la capătul unui contraatac.

Partida de la Ovidiu a fost marcată și de tensiuni în tribune, unde suporterii Farului au scandat împotriva președintelui Gică Popescu încă din primele minute ale confruntării.

Într-un alt meci al ultimei runde, Hermannstadt a învins FCSB cu 2-0 și și-a asigurat prezența la baraj, după golurile marcate de Chorbadzhiyski (38) și Buș (70). FCSB, în schimb, încheie play-out-ul pe a doua poziție, la două puncte de UTA.

UTA Arad a învins, în deplasare, pe Unirea Slobozia, scor 1-0, prin golul marcat de Odada, în minutul 71. Astfel, Unirea Slobozia se alătură echipei Metaloglobus și retrogradează direct în Liga 2.

La barajul pentru menținerea/promovarea în Superligă se vor disputa următoarele partide:

Farul Constanța – Chindia Târgoviște

Hermannstadt – FC Voluntari

(sursa: Mediafax)