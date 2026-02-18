Mister dezvăluit după 143 de ani. Ce se afla în statuia lui Ștefan cel Mare din Iași

Restauratorii au descoperit însă un document secret în interiorul statuii lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași, care pune capăt unei controverse vechi de 143 de ani.

Acesta se afla ascuns într-o sticlă de vin umplută cu nisip, situată în piciorul calului.

„În memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ștefan cel Mare", scrie în răvaș.

Controversele legate de statuie

Controversele legate de statuie au apărut încă de la inaugurarea sa, din 1883, când localnicii au remarcat barba statuii, atipică pentru majoritatea reprezentărilor tradiționale ale domnitorului Ștefan cel Mare. În picturi acesta apare fără barbă, însă statuia îl arată total diferit.

Mari oameni de cultură ai vremii, Mihai Eminescu și Nicolae Iorga, au pus sub semnul întrebării asemănarea. S-a speculat o eroare a sculptorului francez Emmanuel Fremiet, care ar fi trimis din greșeală o statuie a unui cneaz polonez.

„Una dintre legende, aceasta ar fi fost, că statuia, de fapt, nu ar fi Ştefan cel Mare, că ar fi un cneaz polon şi s-au inversat comenzile”, explică Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii din Iași.

Ce spune documentul

Răvașul a ieșit la iveală în timpul restaurării, când statuia a fost dezmembrată pentru îndepărtarea ruginii. Ușor deteriorat de umezeală și mucegai, textul enumeră persoanele care au condus lucrările și menționează un al doilea document, îngropat la 50 de centimetri sub piedestalul de marmură, după cum a precizat Kolozsi Eric, restaurator.

Este scris negru pe alb faptul că a fost ridicat monumentul în memoria domnitorului Ştafan cel Mare. Cu această ocazie s-au eliminat toate dubiile”, afirmă Oana Mihaela Căpățână, restaurator.

Se pare că sculptorul francez Emmanuel Fremiet nu ar fi avut imagini precise ale domnitorului, asfel că a apelat la propria imaginație, notează observatornews.ro.

Documentul va fi restaurat și expus public la Palatul Culturii din Iași.