A murit cântărețul Neil Sedaka, autorul celebrei „Oh! Carol”

Artistul a fost transportat de urgență la spital în Los Angeles în cursul zilei de vineri, însă cauza decesului nu a fost făcută publică. Familia sa l-a descris într-un comunicat drept „o adevărată legendă a rock and roll-ului” și „o inspirație pentru milioane de oameni”.

Născut în 1939, la New York, Sedaka a fost un copil-minune al pianului, obținând la doar nouă ani o bursă la prestigioasa Juilliard School. Inițial pregătit pentru o carieră de pianist concertist, el s-a orientat ulterior către muzica pop, descoperindu-și talentul pentru compoziție și interpretare.

La 13 ani l-a cunoscut pe Howard Greenfield, alături de care a format un parteneriat care avea să dureze mai bine de un deceniu. Sedaka a fost asociat cu celebrul Brill Building din Manhattan, un veritabil „laborator” de hituri care a lansat și carierele unor artiști precum Paul Simon, Burt Bacharach și Carole King.

Între 1959 și 1963, Sedaka a vândut peste 25 de milioane de discuri și a fost nominalizat la primul său premiu Grammy în 1962. A cunoscut succesul în perioada premergătoare dominate de The Beatles, fenomen care i-a afectat însă cariera în anii ’60.

Revenirea a avut loc în anii ’70, când a colaborat cu Elton John și casa acestuia de discuri, Rocket Records.

De-a lungul carierei, Sedaka a compus și pentru alți artiști de renume, printre care Connie Francis („Stupid Cupid”), Captain & Tennille („Love Will Keep Us Together”), dar și pentru ABBA, pentru care a scris versurile în limba engleză ale piesei „Ring Ring”.

A mai semnat compoziții pentru Patsy Cline, Engelbert Humperdinck, The Carpenters și Cher.

Deși succesul comercial s-a diminuat în anii ’80, Neil Sedaka a continuat să concerteze și să rămână activ în industrie timp de peste șase decenii, lăsând în urmă un catalog impresionant de hituri care au marcat istoria muzicii pop.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)