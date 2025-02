Trupa AC/DC, onorată cu o serie de timbre pentru aniversarea a 50 de ani de la albumul High Voltage

Pentru a sărbători jumătate de secol de la lansarea albumului High Voltage, lansat în 1975, Royal Mail va introduce o serie specială de timbre dedicate trupei AC/DC.

Colecția include opt timbre cu imagini din concertele live ale formației, precum și patru timbre suplimentare cu copertele unor albume iconice: High Voltage, Highway to Hell (1979), Back in Black, cel mai bine vândut album rock din toate timpurile, și Power Up (2020).

Setul de timbre va fi disponibil începând cu 18 februarie. AC/DC devine, astfel, a opta trupă muzicală onorată de Royal Mail, alăturându-se unor nume legendare precum The Beatles, Queen, The Rolling Stones și Iron Maiden.

(sursa: Mediafax)