Primele pentru cadrele didactice, aprobate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat, luni, deblocarea primelor de carieră didactică pentru profesorii din România, a anunțat Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene.

Condițiile de utilizare a voucherelor sunt mai stricte decât în forma adoptată de Guvernul României în 2023, după greva generală a profesorilor. Conform noilor reguli, minimum 65% din sumă trebuie alocat participării la cursuri de formare profesională stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Restul banilor poate fi folosit pentru cărți, materiale de specialitate sau alte cheltuieli necesare activităților educaționale, dar care și au legătură cu procesul de predare.

„Uniunea Europeană investește în calitatea educației. Pentru a face față transformărilor rapide din societate, este esențial să ne asigurăm că profesorii care formează generațiile viitoare au acces la resurse moderne și competențe actualizate”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene.

Noua formulă ridică pragul de cheltuieli pentru cursuri la minimum 65%, o creștere față de primele propuneri ale autorităților române.

Calculat pentru cei 1.500 de lei ai primei, cel puțin 975 de lei trebuie folosiți pentru cursuri, iar restul de 525 de lei poate fi alocat cărților, materialelor de specialitate sau altor cheltuieli eligibile.

Numărul profesorilor care vor primi primele este estimat la 220.000, față de aproximativ 267.000 cât estima înainte Ministerul Educației. Numărul beneficiarilor va scădea, așadar, cu aproape 18%, adică cu circa 47.000 de persoane, comparativ cu estimarea inițială.

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), fără modificările legislative, mecanismul de decontare din fonduri europene nu poate fi pus în aplicare.

Ministerul a precizat că, în primul trimestru al anului 2026, va fi elaborat un proiect de modificare a OUG 58/2023, care să includă noile reguli privind eligibilitatea cheltuielilor și utilizarea voucherelor. În prezent, proiectul nu se află în transparență decizională la MIPE.

Inițial, conform OUG 58/2023, suma de 1.500 de lei trebuia acordată anual cadrelor didactice și didactice auxiliare, începând cu luna octombrie, și putea fi folosită pentru cursuri de formare, echipamente IT, cărți, aplicații educaționale și alte nevoi didactice, cu o flexibilitate mai mare a cheltuielilor.

MIPE a explicat ulterior că forma inițială a măsurii nu a fost acceptată de Comisia Europeană, care a cerut condiționarea cheltuielilor și orientarea predominantă către formare profesională.

În acel moment, Comisia Europeană impunea ca minimum 50% din sumă să fie utilizată pentru cursuri.

