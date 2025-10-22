„Birth of the Cool – a Tribute to Miles Davis” la Sala Radio

Miles Davis a fost unul dintre cei mai mari inovatori ai jazzului, trompetist cu un sunet cald și expresiv și un spirit mereu orientat spre nou. A debutat alături de Charlie Parker în perioada be-bop, apoi a lansat albumul „Birth of the Cool”, dând naștere „cool jazz”-ului. Cu albume precum „Kind of Blue” (1959) a revoluționat jazzul prin stilul modal, iar mai târziu, cu „Bitches Brew” (1970), a creat fuziunea dintre jazz și rock. De-a lungul a peste patru decenii, Davis a condus formații legendare, a descoperit numeroși muzicieni importanți și a redefinit constant direcția muzicii moderne, devenind o veritabilă legendă a muzicii secolului XX.

Programul concertului din 23 octombrie va prezenta o nouă interpretare a albumului „Birth of the Cool” (1949–1950) și va recrea atmosfera rafinată a acelei perioade de început a „cool jazz”-ului, cu aranjamente elegante, sonorități calde și improvizații care pun în valoare libertatea expresiei. Publicul va regăsi echilibrul perfect între rigoarea orchestrării și spontaneitatea jazzului autentic, în interpretarea unora dintre cei mai creativi instrumentiști români.

Dintre piesele incluse în programul serii amintim „Moon Dreams”, „Jeru”, „Boplicity”, „Move”(de pe discul „Birth of the Cool”), dar și „Round Midnight” sau „So What”.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.