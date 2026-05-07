x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Alertă în lumea muzicii: Starea lui Bonnie Tyler s-a agravat brusc, marea artistă este în comă

Alertă în lumea muzicii: Starea lui Bonnie Tyler s-a agravat brusc, marea artistă este în comă

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   21:30
Alertă în lumea muzicii: Starea lui Bonnie Tyler s-a agravat brusc, marea artistă este în comă
Bonnie Tyler, se luptă pentru viață la terapie intensivă

Cântăreața britanică Bonnie Tyler a fost plasată în comă indusă medical, potrivit ziarului portughez Correio da Manha .

Presa din Portugalia arată că interpreta hiturilor „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero” a fost recent transportată de urgență la spital și a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul intestinului .

Bonnie Tyler a fost operată de urgență din cauza unei perforații intestinale și este internată în unitatea medicală din Algarve, Portugalia, din 30 aprilie.

Potrivit Correio da Manha, cântăreața este conectată în prezent la un ventilator în secția de terapie intensivă. Bonnie Tyler se află în comă indusă după câteva zile de spitalizare în Faro, în urma operației la intestin.

Conform rapoartelor, cântăreața britanică este inconștientă și se află în Unitatea de Terapie Intensivă, iar în acest moment prognosticul este foarte rezervat.

Starea sa clinică a fost stabilă până miercuri, dar în ultimele ore starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

Bonnie Tyler urma să înceapă un turneu european pe 22 mai. Sunt programate concerte în Germania, Turcia, Republica Cehă, Ungaria, Suedia și alte țări.

Bonnie Tyler (numele real Gaynor Sullivan) s-a născut în iunie 1951 în Marea Britanie. Cariera sa muzicală a început în 1976 cu hitul „Lost in France”. Popularitatea cântăreței a atins apogeul în anii 1980 și 1990. În 2013, a concurat la concursul Eurovision cu piesa „Believe in Me”.

Artista Bonnie Tyler a susținut de-a lungul timpului și concerte în România.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Bonnie Tyler spital coma
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri