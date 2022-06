Bună seara, Ludwig! Închiderea stagiunii camerale a Filarmonicii „ George Enescu”

„Prin recitalul Bună seara, Ludwig! se continuă seria de concerte camerale inițiată in anul 2021 de câțiva dintre membrii Orchestrei Filarmonicii "George Enescu" din București. Pentru că instrumentele de coarde și cele de suflat alcătuiesc noi identități timbrale și, în același timp, adevărate punți ale prieteniei, recitalul nostru va aduce în fața publicului două Serenade ale inegalabilului Ludwig van Beethoven. Lucrări de tinerețe ale compozitorului, Serenadele op. 8 și op. 25 vor fi abordate cu entuziasm si prospețime de cei patru muzicieni ai ansamblului nostru “ , subliniază violonista Corina Mitroi.

Filarmonica George Enescu

Miercuri, 29 iunie 2022, ora 19.00 – Ateneul Român

Ludwig van Beethoven

Serenada în re major pentru flaut, vioară şi violă, op. 25

Serenada în re major pentru vioară, violă şi violoncel, op. 8

IOANA BALAŞA - flaut

CORINA MITROI - vioară

IULIA GOIANĂ - violă

EUGEN BOGDAN POPA - violoncel

Cuvânt înainte: MIHAI COJOCARU

Biletele se pot procura:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român

Program: Marți - Vineri 12:00 - 19:00. Plata doar în numerar. (Telefon: 021.315.68.75)

- Online, accesând site-ul www.fge.org.ro - secțiunea „Calendar“.

Ioana Balaşa este absolventă a Universității Naționale de Muzică București, iar ulterior s-a perfecționat în cadrul mai multor cursuri de măiestrie susținute de flautiștii Jean-Claude Gerard (Franța), Walter Auer (Filarmonica din Viena), Erwin Klambauer (Orchestra Simfonică Radio din Viena), Michael Cox (Orchestra Simfonică BBC), Emily Beynon şi Kersten McCall (Orchestra Regală Concertgebouw Amsterdam) și Martin Kofler (Filarmonica din M ü nchen). A fost bursier Erasmus la Conservatorul din Strasbourg, unde a studiat sub îndrumarea flautistului Mario Caroli. Ioana Balaşa este artist instrumentist al Filarmonicii „George Enescu” din București din anul 2014, a colaborat cu orchestre ca Europe Now Chamber Orchestra sau Orchestra Română de Tineret și are o bogată activitate camerală desfășurată în România, Polonia și Bulgaria.

Violonista Corina Mitroi este absolventă a Universității de Muzica din București, unde a studiat cu Gabriel Croitoru și cu maestrul Ștefan Gheorghiu. Este artist instrumentist al Orchestrei Filarmonicii “George Enescu” din București și susține o bogată activitate camerală și solistică, evoluând pe scene din România, Germania, Elveția, Suedia, Taiwan, Filipine, Coreea de Sud sau Japonia.

Iulia Goiană (violă) este absolventa secțiilor de vioară și violă ale Facultății de Muzică și Teatru din Rostock, unde a studiat cu sub îndrumarea profesorilor Liviu Câșleanu și Felix Schwartz. Și-a continuat studiile de master la Universitatea de Arte din Berlin, unde a absolvit în 2019 la clasa de violă a profesorului Yuta Nishiyama. A fost bursieră a fundațiilor Ad Infinitum, Sergiu Celibidache, Sonoro și Remember Enescu, iar din 2020, este artist instrumentist al Orchestrei Filamonicii „ George Enescu”, București.

Violoncelistul Eugen-Bogdan Popa este absolvent al Universității de Muzica din București iunde și-a susținut și Doctoratul în anul 2010, fiind ulterior profesor asociat al acestei instituții. Din anul 2001 este membru al Orchestrei simfonice a Filarmonicii „George Enescu” din București. În recitaluri, Eugen-Bogdan Popa evoluează adesea împreună cu soția sa, pianista Anamaria Biaciu-Popa, dar și ca membru al trio-ului ClavioArte și al ansamblurilor de muzică contemporană PROFIL, PROPULS și SonoMania.