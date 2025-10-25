Cântăreața nepaleză Neetu Paudel a murit după ce și-a dat foc. Poliția investighează circumstanțele tragediei

Tragedie în lumea muzicii nepaleze – cântăreața Neetu Paudel a decedat după ce și-a dat foc în studioul din Anamnagar. Relația ei de aproape șapte ani cu muzicianul Babul Giri, marcată de conflicte legate de căsătorie, ar fi stat la baza gestului disperat. Familia a depus plângere penală împotriva artistului, acuzându-l de instigare la sinucidere, potrivit Online Khabar.

Noi detalii ies la iveală în cazul morții cântăreței nepaleze Neetu Paudel, care și-a pierdut viața vineri dimineață, după o săptămână de tratament la Nepal Cleft and Burn Centre din Spitalul Kirtipur. Artista și-a dat foc în studioul din Anamnagar pe 18 octombrie, în urma unui conflict personal cu muzicianul Babul Giri (nume real Dhan Bahadur).

Potrivit surselor apropiate, Neetu și Babul au avut o relație romantică timp de aproape șapte ani, cunoscută în cercurile muzicale din Kathmandu. Paudel administra Durbina Café, situat chiar sub studioul lui Babul, unde își petrecea cea mai mare parte a timpului între cariera muzicală și afacerea personală.

La început, relația celor doi părea una intensă. Babul ar fi fost profund îndrăgostit de Neetu și o urmărea peste tot, spun prietenii apropiați. Cu timpul, sentimentele au devenit reciproce, iar cei doi au început să colaboreze și pe plan artistic.

În ultimii ani însă, disensiunile privind căsătoria au tensionat legătura lor. Deși Neetu primise propuneri de căsătorie din partea unor bărbați stabiliți în SUA și Australia, ea a refuzat categoric, declarând că îl va alege doar pe Babul. În timp ce familia o presa să se căsătorească, Babul ar fi amânat constant decizia — timp de aproape opt luni.

Surse din anturaj susțin că certurile dintre cei doi deveniseră zilnice, iar Neetu ar fi intrat într-o stare de depresie profundă. „Era tot mai retrasă și părea pierdută în gânduri. Nimeni nu și-a imaginat că va recurge la un asemenea gest”, a declarat o persoană apropiată artistei.

Pe fondul acestor conflicte, Neetu Paudel ar fi decis să-și pună capăt vieții, incendiindu-se în interiorul studioului din Anamnagar. Medicii au declarat decesul vineri, în jurul orei 8:30 dimineața.

După tragedie, fratele artistei, Ganesh Paudel, a depus o plângere oficială împotriva lui Babul Giri la secția de poliție Singha Durbar, acuzându-l de instigare la sinucidere. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare.