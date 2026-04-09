Cântăreața Pink este gazda ceremoniei Tony Awards 2026 de pe Broadway

Tony Awards Productions a anunţat joi că artista Pink, o vedetă a muzicii pop şi o personalitate globală, care este totodată o admiratoare de-o viaţă a teatrului, a fost aleasă pentru a fi gazda ceremoniei din acest an, care va avea loc la Radio City Music Hall, pe 7 iunie.



"Este o onoare pe care o voi purta cu mine toată viaţa să prezint o seară dedicată celor mai harnici oameni din showbiz", a declarat Pink într-un comunicat. "Broadway-ul mi-a modelat viaţa şi modul în care îmi organizez propriile spectacole - este o comunitate solidară şi incluzivă, plină de talent şi iubire", a adăugat ea.



Legătura ei cu Broadway-ul este una profundă, muzica sa însoţind în prezent două producţii aflate în programul teatrelor newyorkeze - "Raise Your Glass" din spectacolul "Moulin Rouge! The Musical" şi "F**kin' Perfect" din spectacolul "& Juliet".



Artista americană a glumit totodată joi, spunând că fiica ei a avut ultimul cuvânt în luarea deciziei de a prezenta gala Tony Awards 2026.



De la debutul său fulminant din anul 2000, Pink a vândut peste 60 de milioane de albume la nivel global, cu nouă albume de studio, reuşind să plaseze 15 hituri în Topul 10 din Billboard Hot 100, inclusiv patru piese care au ajuns pe prima poziţie. Printre distincţiile cu care a fost recompensată se numără trei premii Grammy, un premiu Daytime Emmy şi şapte premii MTV Video Music Awards - inclusiv premiul onorific Vanguard din 2017 -, precum şi o stea pe Walk of Fame din Hollywood.



În 2019, a devenit prima artistă internaţională care a primit premiul BRIT pentru contribuţii remarcabile la dezvoltarea industriei muzicale. Cel mai recent turneu al cântăreţei Pink, "Summer Carnival Tour", a devenit al doilea turneu cu cele mai mari încasări din istorie realizat de o artistă, adunând peste 4 milioane de fani în 131 de spectacole susţinute în 15 ţări în anii 2023 şi 2024.



Se preconizează că la ediţia din acest an a Premiilor Tony vor participa nume mari care s-au remarcat pe Broadway în ultimul an, printre care Lea Michele ("Chess"), Joshua Henry ("Ragtime"), Lesley Manville ("Oedipus") şi John Lithgow ("Giant"), printre alţii.



Nominalizările vor fi anunţate pe 5 mai.



Ceremonia de decernare a premiilor Tony va fi transmisă în direct pe ambele coaste ale Statelor Unite de CBS Television Network şi platforma de streaming Paramount+ pe 7 iunie.

