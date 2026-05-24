Misterul cutremurelor regulate: de ce unele seisme se repetă aproape „ca un ceas”

Aceste cutremure pot avea loc cu o regularitate de ceasornic și au aproape întotdeauna aceeași magnitudine.

Un nou studiu oferă un posibil răspuns, potrivit Science Alert.

Aceste falii oceanice de transformare, așa cum sunt cunoscute, sunt înconjurate de zone de barieră. Cercetătorii din SUA și Canada au demonstrat că acestea acționează ca niște „frâne” naturale pentru activitatea seismică.

Un proces cunoscut sub numele de întărire prin dilatare are loc atunci când apa de mare se infiltrează adânc în rocă. Acest proces protejează aceste secțiuni de falie de violența cutremurelor mai mari.

Prin dezvăluirea secretelor acestor falii neobișnuit de previzibile, speranța este că modelele seismice pot fi îmbunătățite în general.

Cercetătorii au studiat date din două secțiuni de-a lungul faliei de transformare Gofar. Aceasta este o depresiune subacvatică extinsă care marchează granița dintre plăcile tectonice Pacific și Nazca, la vest de Ecuador și adânc sub Oceanul Pacific.

Aceste plăci se freacă una de alta cu o viteză de aproximativ 140 de milimetri pe an. Falia a generat un cutremur regulat de magnitudine șase la fiecare cinci sau șase ani de când a început înregistrarea completă a datelor în 1995.

În două experimente separate, dispozitive seismometrice de fund oceanic au fost amplasate direct pe fundul mării pentru a urmări mișcarea. Aceste instrumente au captat detaliile a zeci de mii de cutremure mici din jurul a două cutremure majore.

Analiza datelor a arătat că cele două segmente ale faliei Gofar, fiecare cu o zonă de barieră, s-au cutremurat în mod similar. Măsurătorile au arătat că zonele de barieră sunt, de fapt, rețele complexe de falii mici, care absorb numeroasele șocuri minore care preced marile cutremure.

Când au loc cutremurele principale, roca umplută cu fluid din jurul acestor zone tampon se deplasează și se extinde. Mai multă apă se revarsă în goluri.

Acest lucru creează schimbări de presiune care determină „blocarea” rocii și împiedică alunecarea în continuare, împiedicând efectiv amplificarea cutremurului.

Deși până în prezent a fost analizată doar o singură falie specifică în cadrul acestui studiu, zonele de barieră precum cele din jurul faliilor Gofar ar putea afecta și alte falii.

Acest lucru ar necesita același tip de fracturare complexă și infiltrare a apei de mare observate în acest studiu.

(sursa: Mediafax)