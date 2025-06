Cea de-a zecea ediție Rocanotherworld: line up-ul complet

Printre numele anunțate recent se numără: Photons[FR], Îngeri și Corbi, Emo Reunion, Eduard Draude, Cristu, Spacenoodles, Amivers, Alien și Donisan, care se alătură artiștilor deja confirmați în valurile anterioare: Villagers [IE], Zdob și Zdub[MD], Bedouin Soundclash[CA], Vița de Vie, The Mono Jacks, byron & Classix Quartet, Omul cu Șobolani, Partizan, Toulouse Lautrec, Pinholes, The Kryptonite Sparks, E-AN-NA, Cuibul[MD], Dl Goe, Claro Que No, Gala[UA] și Charlie the Rabbit King.

Ediția din acest an vine cu o extindere semnificativă a spațiilor dedicate activităților conexe: o nouă zonă de wellness, ateliere pentru copii și sesiuni de dialog pe teme sociale și culturale vor completa experiența participanților la Rocanotherworld 2025. De asemenea, zona de food court va găzdui o selecție extinsă de food trucks cu opțiuni sustenabile și locale. Păstrând direcția sustenabilă, organizatorii alături de parteneri vor implementa și anul acesta un sistem de reciclare și colectare selectivă, precum și un program de încurajare a transportului alternativ.

Line-up-ul complet este disponibil pe site-ul oficial, iar programul pe zile a fost deja publicat, oferind participanților ocazia de a-și planifica experiența la festival.

Mainstage

Joi, 19 iunie: Partizan, Omul cu Șobolani, Vița de Vie

Vineri, 20 iunie: Claro Que No, Pinholes, byron & Classix Quartet, Villagers [IE]

Sâmbătă, 21 iunie: Îngeri și Corbi, The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec, The Mono Jacks, Bedouin Soundclash [CA]

Duminică, 22 iunie: Dl Goe, Cuibul [MD], E-AN-NA, Photons[FR], Zdob și Zdub [MD]

The Shift Stage

Vineri, 20 iunie: Gala[UA], Cristu, Charlie The Rabbit King

Sâmbătă, 21 iunie: Emo Reunion, Eduard Draude, Spacenoodles

Silent Disco Stage

Joi, 19 iunie - Duminică, 22 iunie: Alien, Amivers, Donisan

Mai multe informații despre artiștii prezenți pe scenele festivalului pot fi obținute pe website-ul festivalului.

În rândul inițiativelor susținute anual de Rocanotherworld se află și colecta de hrană și produse pentru blănoșii fără stăpân aflați în adăposturile ieșene - „Ai cumva o păturică?”. Pe 21 și 22 iunie, între orele 17:00-19:30, iubitorii de animale sunt așteptați cu hrană, medicamente pentru cățeii și pisicile fără adăpost din Iași și orice le prisosește prin casă: haine vechi, covoare, pături, produse pentru curățenie (clor, detergent, dezinfectant etc.).

Abonamentele și biletele pentru ediția din acest an sunt disponibile pe site-ul oficial www.rocanotherworld.com, unde vor fi actualizate în mod constant informațiile despre programul ediției și toate noutățile legate de festival.

Începând cu data de 1 iunie și până la finalul festivalului, persoanele care achiziționează bilete sau abonamente cu un card Banca Transilvania beneficiază de o reducere de 20%. Reducerea se aplică automat în platforma de achiziție, la check-out, prin selectarea „BT” ca modalitate de plată.

Rocanotherworld își menține angajamentul față de accesibilitate și incluziune, printr-o serie de categorii de bilete concepute pentru a răspunde nevoilor publicului său. Pentru a susține participarea tinerilor la evenimente culturale, elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50% la bilete și abonamente , pe baza unui document doveditor prezentat la intrare. În același spirit, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora au acces gratuit , prin completarea unui formular disponibil online. Copiii cu vârsta sub 12 ani pot participa gratuit , însoțiți de un adult posesor de bilet. Abonamentele sunt adaptate diferitelor categorii de public, iar biletele de grup vin cu prețuri avantajoase pentru cei care aleg să participe împreună. Au fost lansate și biletele pe zile, dedicate celor care doresc să participe doar la anumite activități.

Programul acestei ediții este actualizat în mod constant pe www.rocanotherworld.com

Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Partener principal: Banca Transilvania

Sponsori: PENNY, Pepsi, Ness, Ciuc, Gramma Wines, Vitamin Aqua

Partener cultural: Institutul Francez din România la Iași

Parteneri instituționali: Primăria Comunei Bârnova, Primăria Iași, Consiliul Județean Iași, CTP Iași

Parteneri de promovare: WINK Public Multimedia, Aeroportul Iași, IULIUS, Printco

Parteneri de ospitalitate: Soft & Grace

Parteneri media: Radio Guerrilla, Viva Fm, BZI, Cărturești, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, Iași în Oraș, Iași TV Life, Life.ro, Like5, Observator Cultural, Polifonic, Revista Biz, The Trends, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.

***

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei, care a luat naștere la Iași în 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu, fiind organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Acesta reprezintă o călătorie colectivă, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valori, o efervescență culturală și o conturare a felului de-a fi - curios, diferit și pentru ceilalți.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.



Mai multe informații:

Facebook: https://www.facebook.com/rocanotherworld/

Instagram: @rocanotherworld

LinkedIN: Rocanotherworld

TikTok: @rocanotherworld