ROMEXPO PAVILION CENTRAL, 10 - 15 iunie 2025

Cel mai iubit musical din lume, THE PHANTOM OF THE OPERA de Andrew Lloyd Webber, se joacă la București între 10 și 15 iunie, în spectacole de seară de la ora 20:00. Show-ul are o durată a Actului 1 de 1 oră și 20 minute, a Actului 2 de 55 de minute și o pauză de 20 de minute. Biletele sunt puse în vânzare din data de 12 februarie, exclusiv pe Eventim.ro, începând cu ora 12:00. Prețurile pornesc de la 300 lei plus taxele aferente sistemului de vânzare a biletelor.

Celebrul musical al lui Andrew Lloyd Webber este și unul dintre cele mai de succes din istoria divertismentului. S-a jucat cu casa închisă în fața a peste 160 de milioane de oameni în 195 de orașe și în 21 de limbi. După ce a avut premiera la Her Majesty's Theatre din West End-ul londonez pe 9 octombrie 1986 și a debutat pe Broadway la Majestic Theatre pe 26 ianuarie 1988, THE PHANTOM OF THE OPERA a câștigat peste 70 de premii teatrale importante. În data de 9 ianuarie 2006, a devenit cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului, depășind CATS cu cea de-a 7.486-a reprezentație.

Inspirat de romanul din 1910 al lui Gaston Leroux, ”Le Fantôme de L'Opéra”, spectacolul «Fantoma de la Operă» al lui Andrew Lloyd Webber spune povestea unui misterios personaj mascat care se ascunde sub Opera din Paris. El se îndrăgostește nebunește de o tânără soprană, Christine Daaé, și se dedică cultivării talentelor ei extraordinare, folosind toate metodele viclene pe care le are la dispoziție.

Cu 100 de membri în distribuție, echipă și orchestră, decoruri uluitoare, efecte speciale excepționale și peste 230 de costume, THE PHANTOM OF THE OPERA conține unele dintre cele mai faimoase piese muzicale ale lui Andrew Lloyd Webber, printre care „The Phantom of the Opera”, „Think of Me”, ” Masquerade” și „The Music of the Night”. Fiind o producție originală, spectacolul este interpretat în limba engleză. Traducerea în limba română va fi disponibilă în timpul reprezentațiilor de la București.

Distribuția de clasă mondială a producției a jucat pe multe dintre cele mai mari scene ale lumii, fiind cea din producția din West End-ul londonez. Nadim Naaman (Fantoma), Lara Martins (Carlotta), Paul Erbs (Monsieur Reyer) și Brian Mccann (Monsieur Le Fèvre) au jucat cu toții în producția originală THE PHANTOM OF THE OPERA la His Majesty's Theatre din Londra. Nadim l-a interpretat pe Raoul la Londra în perioada 2015-2017. Lara Martins a deținut rolul Carlotta timp de 6 ani, fiind cea mai longevivă actriță în acest rol. Bridget Costello a interpretat anterior rolul lui Christine în producția Opera Australia de la Opera din Sydney în 2022.