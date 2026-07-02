Cel mai mare concert om la lună de până acum, pe 3 iulie, la Arenele Romane!

„Am învățat că nu trebuie să așteptăm momente 'speciale' pentru a celebra ceea ce iubim. Acest concert este o etapă firească a evoluției noastre. Ne dorim un spațiu în care să încapă toate cântecele și toți oamenii care ne-au fost alături. Singura rațiune a acestui eveniment este bucuria pură de a fi împreună: noi, voi, noi toți” ─ Doru Pușcașu

Invitați Speciali: Grimus și Bob Ramanka

Seara de 3 iulie va fi o experiență muzicală completă, completată de două prezențe remarcabile.

Cu o carieră impresionantă de peste 20 de ani, clujenii de la Grimus sunt o emblemă a rock-ului alternativ românesc. Cu șase albume la activ și un palmares care include deschiderea concertelor pentru legende precum Queen, Red Hot Chili Peppers sau Placebo, Grimus aduc la Arene un sound rafinat și energia debordantă a unei trupe cu rezonanță internațională.

Alter ego-ul muzical al lui Bogdan Cotîrță Gruicin (Melting Dice, Muzicon), Bob Ramanka propune o fuziune fascinantă de electronică, trip-hop și spoken word. În așteptarea noului album „Imperfect” (ce urmează a fi lansat în 2026), proiectul său oferă o incursiune cinematică și minimalistă, unde sunetul și versul se contopesc organic.

La aproape șapte ani distanță de la primul concert full band, pe 3 iulie 2026, la Arenele Romane din București, om la lună promite să pună în scenă un show complet, cel mai mare și mai important din istoria trupei. Un concert în care să încapă toate cântecele iubite și toți oamenii care au fost cu ei în călătoria aceasta nemaipomenită. Muzică, lumini, vizualuri, multă energie și emoție. Așa cum v-au obișnuit.

NOI, VOI, NOI TOȚI – NOI SUNTEM OM LA LUNĂ

3 iulie, Arenele Romane – București

Acces: 18:00 | Concert: 19:00

Bilete aici: https://eventbook.ro/music/bilete-om-la-luna-arenele-romane-3-iulie-2026?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=X30F8KErQlF1