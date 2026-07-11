Delia, Puya, Connect-R vin la Music Lover Festival. Biletele și abonamentele sunt deja disponibile

Organizat de Marius Chină, evenimentul propune un format hibrid, care combină experiența premium din FAN ZONE cu accesul gratuit pentru publicul din Zona 2.

Primele nume confirmate pentru ediția din 2026 promit trei zile de concerte și entertainment. Festivalul debutează pe 14 august, în cadrul RED DAY, cu Puya și Johny Romano, doi dintre cei mai apreciați artiști ai scenei urbane. Pe 15 august, GREEN DAY aduce în fața publicului un lineup format din Delia, Connect-R și proiectul Urban Lăutăresque, un spectacol care îmbină muzica pop, influențele urbane și reinterpretările moderne ale folclorului. Organizatorii anunță că alte nume vor fi dezvăluite în perioada următoare.

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Pe lângă concerte, MUSICLOVER FESTIVAL propune zone de relaxare, activări interactive, food court și experiențe dedicate participanților de toate vârstele, într-un spațiu amenajat pe Platoul Fețeni.

Unul dintre punctele forte ale ediției din acest an îl reprezintă sistemul de acces. Participanții pot alege bilete pentru FAN ZONE, zona premium amplasată în fața scenei, sau pot opta pentru accesul gratuit în Zona 2, în limita capacității disponibile.

Biletul FAN ZONE oferă acces în cea mai apropiată zonă de scenă, vizibilitate excelentă asupra concertelor, un spațiu mai aerisit, acces la food trucks premium, intrare în toate zonele și activările festivalului, precum și acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în Parcarea 1. Totodată, deținătorii unui bilet FAN ZONE au locul garantat în festival.

Organizatorii au pus în vânzare atât bilete de o zi, cât și abonamente pentru toate cele trei zile, iar numărul locurilor din FAN ZONE este limitat. Capacitatea totală a festivalului este de 30.000 de persoane în FAN ZONE și 14.000 de persoane în Zona 2. După atingerea acestor limite, accesul în festival va fi închis, fără suplimentarea locurilor.

„Ne-am dorit să construim un festival diferit, în care oricine să poată participa, dar în același timp să oferim și o experiență premium pentru cei care își doresc mai mult confort și acces privilegiat. MUSICLOVER FESTIVAL înseamnă muzică, comunitate și libertatea de a alege modul în care vrei să trăiești festivalul. Lineup-ul din acest an este doar începutul, iar recomandarea noastră este ca cei interesați de FAN ZONE sau de abonamente să își rezerve locurile din timp, pentru că acestea sunt limitate”, declară Marius Chină, organizatorul MUSICLOVER FESTIVAL.

MUSICLOVER FESTIVAL 2026 va avea loc între 14 și 16 august, pe Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, și își propune să aducă împreună muzica live, experiențele premium și accesul pentru un public cât mai numeros, într-un format care își face debutul în România.

Locurile sunt limitate! Asigură-ți prezența și ia-ți biletul de pe iabilet.ro, ticketbox.ro sau ticketstore.ro