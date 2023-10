Festivalul Internațional PROPATRIA, început pe 1 octombrie la Roma, s-a încheiat în România, pe scena Operei Naționale din București

Spectacolul de la București, care a umplut sala Operei Naționale, încheie cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional PROPATRIA – eveniment care promovează valorile românești în Europa - datorită căruia artiști români din toate colțurile lumii au ajuns anul acesta în comunități din diaspora din Italia, Germania, Franța, Republica Moldova și România.

Se încheie un drum anevoios, dar foarte frumos. Timp de o lună, acest festival a dus valorile românești în cinci țări, cu concerte de cea mai înaltă ținută. În programul nostru a existat și un concert la Tel Aviv, acolo unde există o mare comunitate de români, dar din păcate a început războiul în Israel și a trebuit să îl anulăm, însă sunt extrem de bucuroasă că am reușit să le ducem pe celelalte până la capăt și că românii din diaspora s-au bucurat de talentele românești. Excelența românească a reușit să unească anul acesta diaspora din lume, spune Mioara Moraru, inițiatoarea și organizatoarea Festivalului Internațional PROPATRIA.

Realizată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu instituții diplomatice și de cultură din Europa, a 13- ediție a fost itinerantă, călătorind de la Roma la Chișinău, apoi la Berlin, Paris, din nou la Roma şi la final, la București, cu un complex caracter internațional și urmărind, ca de fiecare dată, coagularea prin cultură a diasporei românești.

După deschiderea, pe 1 octombrie, în celebra Piazza di Spagna, cu un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric Profesionist “Țara Vrancei”, festivalul a continuat, tot la Roma, pe 4 octombrie, când Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, a dirijat Orchestra de Cameră a Conservatorului ”Santa Cecilia”, cu mare succes, concertul aducând sute de români din diaspora în Sala Accademica a Conservatorului. Apoi, festivalul a ajuns în Republica Moldova, la Sala cu Orgă din Chișinău, cu spectacolul de muzică și poezie “Aplauze pentru poet...pe scenă”, cu actrița Rodica Mandache, actorul Eduard Păuna și pianistul Cătălin Răducanu. Pe 12 octombrie, Festivalul Internațional PROPATRIA a fost la Berlin, cu concertul susținut de pianistul Cristian Niculescu și de violoncelistul Radu Nagy, iar pe 13 octombrie, la Paris, cu concertul susținut de violonista Irina Mureșanu și pianista Dana Ciocârlie. Pe data de 19 octombrie, Festivalul Internațional PROPATRIA revine la Roma, cu două concerte, unul susținut de soprana Rodica Vică și de pianista Mara Dobrescu, director artistic al festivalului, pe 19 octombrie, urmat de recitalul de pian al Adelei Liculescu pe 21 octombrie. Pe 28 octombrie, tot la Roma, flautistul Matei Ioachimescu a concertat alături de The Romanian Flute Ensemble, în Gala ProPatria, în sala Conservatorului de muzică Santa Cecilia din Roma. Luni, 30 octombrie, la Opera Națională din București, Gala Extraordinară de Operă PROPATRIA a încheiat festivalul. La final, Mioara Moraru, președinta Asociației Propatria, realizatoarea festivalului, a declarat: Am inițiat acest eveniment cu gândul de a pune excelența pe primul plan și, mai ales, de a reuni și de a pune în contact artiști români din țară și din diaspora și, de asemenea, de a crea punți între țări. Deja mă gândesc la ediția următoare, am stabilite câteva coordonate și sper să reușesc ca la anul să ducem din nou talentele românești peste tot în lume.

Festivalul Internațional PROPATRIA a găzduit în cei 12 ani de viață peste 70 de evenimente, concerte de muzică clasică, expoziții, prezentări de film, teatru și a premiat în Gala premiilor de excelență peste 300 de tineri din toată lumea precum și mari personalități culturale sau sportive. Participarea tinerilor din mai multe ţări reprezentative pentru diaspora românească a condus la o mai bună cunoaștere a României culturale în țările de reședință ale acestora, o apreciere în continuă creștere a valorilor culturale ale poporului român și respectiv reconsiderarea și prețuirea la adevărata lor valoare a românilor de pretutindeni și a țării lor de origine. Acest proiect a devenit de-a lungul timpului un instrument de valorizare a excelenței românești de peste hotare și de consolidare a diasporei românești.

Credit foto: Virgil Oprina