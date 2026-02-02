GRAMMY 2026: Iată marii câștigători ai industriei muzicale

Prezentăm mai jos lista câştigătorilor desemnaţi în categoriile principale la cea de-a 68-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy ce s-a desfăşurat duminică seară la Los Angeles.



GENERAL:



- Albumul anului: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos



- Înregistrarea anului: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"



- Cântecul anului: Billie Eilish - "Wildflower"



- Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean



POP:



- Cea mai bună înregistrare dance/pop: Lady Gaga - "Abracadabra"



- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"



- Cel mai bun album pop vocal: Lady Gaga - "Mayhem"



- Cea mai bună interpretare pop solo: Lola Young - "Messy"



DANCE/ELECTRONIC:



- Cea mai bună înregistrare dance: Tame Impala - "End of Summer"



- Cel mai bun album Dance/Electronic: FKA Twigs - "Eusexua"



ROCK:



- Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails - "As Alive as You Need Me to Be"



- Cea mai bună interpretare rock: Yungblud - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning"



- Cea mai bună interpretare metal: Turnstile - "Birds"



- Cel mai bun album rock: Turnstile - "Never Enough"



ALTERNATIV:



- Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure - "Alone"



- Cel mai bun album alternativ: The Cure - "Songs of a Lost World"



R&B:



- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas - "Vibes Don't Lie"



- Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani - "Folded"



- Cel mai bun cântec R&B: Kehlani - "Folded"



- Cel mai bun album R&B: Leon Thomas - "Mutt"



RAP:



- Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar - "GNX"



- Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams - "Chains & Whips"



- Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay - "TV Off"



- Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"



COUNTRY:



- Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton - "Bad as I Used to Be" (from F1 the Movie)



- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll - "Amen"



- Cel mai bun cântec country: Tyler Childers - "Bitin' List"



- Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top - "Ain't in It for My Health"



- Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll - "Beautifully Broken"



Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

Sursa: AGERPRES