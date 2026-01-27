ICR marchează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului – 27 ianuarie

Data la care, în 1945, lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau a fost eliberat, reprezintă o ocazie de reflecție asupra consecințelor intoleranței și discriminării, precum și o oportunitate de dezbatere, rememorare și descoperire a faptelor istorice, contribuind la o mai bună înțelegere și asumare a trecutului.

Institutul Cultural Român prezintă pe 27 ianuarie, între orele 12:00 și 18:00, în Sala Mare din Aleea Alexandru 38, București, experiența de realitate virtuală „Human Violins – Prelude”, o creație vizuală și sonoră profundă, care explorează puterea transformatoare a muzicii în momentele cele mai întunecate ale istoriei. Evenimentul imersiv este realizat în parteneriat cu UNATC „I.L. Caragiale” și propune publicului o formă contemporană de comemorare prin intermediul artei și tehnologiei. Pe parcursul evenimentului, participanții vor avea acces individual la experiența „Human Violins – Prelude” prin intermediul ochelarilor VR și al sistemelor audio, într-un cadru dedicat introspecției, empatiei și reconectării cu memoria istorică. Conceput ca un univers vizual și sonor impresionant, proiectul utilizează tehnologia Unreal Engine, integrând compoziții muzicale originale, design vizual poetic și un nivel ridicat de interactivitate. „Human Violins – Prelude”, creat de artista română Ioana Mischie, se remarcă prin recunoașterea internațională: după premiera versiunii single-user în cadrul prestigioasei secțiuni Venice Immersive – La Biennale di Venezia 2023, premiera mondială a versiunii multi-user a avut loc în Cannes Immersive Competition 2024, fiind selectat între doar opt proiecte din întreaga lume.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chișinău și Agudat Israel din Moldova organizează, în perioada 26-27 ianuarie 2026, o serie de evenimente menite să contribuie la conservarea memoriei istorice și la educarea publicului în spiritul asumării responsabile a trecutului. Momentul central al programului este conferința „Pe drumurile morții în Basarabia”, organizată în data de 26 ianuarie 2026, ora 15:00, la Agenția Relații Interetnice din Chișinău, susținută de Nicolae Drăgușin, doctor în Filosofie și doctorand în Științe Politice, expert în studiul Holocaustului. Conferința va include prezentarea hărții virtuale „Roads of Death in Bessarabia” – o inițiativă de documentare istorică a rutelor deportărilor evreilor din nordul Basarabiei către lagărele din Transnistria, proiect realizat în anul 2025 de organizația Agudat Israel în Moldova și susținut de parteneri de prestigiu: Claims Conference, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Guvernul Germaniei și Matanel Foundation. Harta este disponibilă în patru limbi – română, engleză, rusă și ebraică – și acoperă peste 20 de localități din nordul Republicii Moldova și din Transnistria. Vor lua cuvântul în deschidere Michael Finckel, reprezentant al Agudat Israel din Moldova, și Marina Anukov, șefa Biroului de Reprezentare NATIV în Republica Moldova. De asemenea, în cadrul evenimentului va fi proiectat scurtmetrajul biografic The Ice Cream Man (2024), scris și regizat de Robert Moniot, bazat pe fapte reale, care spune povestea unui evreu olandez devenit ținta „Măcelarului din Lyon“ după invazia nazistă în Olanda. Un al doilea eveniment, dedicat liceenilor, va avea loc marți, 27 ianuarie 2026, la Cineplex Loteanu din Chișinău: proiecția dramei istorice Razia, regia Roselyne Bosch (La Rafle, 2010), despre cea mai mare razie și operațiune de arestare în masă de evrei realizată în Franța în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, în 1942.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv organizează în data de 27 ianuarie 2026 la sediul reprezentanței un eveniment cu dr. Ana Bărbulescu (Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”) și prof. univ. dr. Silviu Rogobete (Universitatea de Vest din Timișoara). Parteneri: Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Organizația Evreilor Originari din România – A.M.I.R.

Evenimentul „Benjamin Fondane și Paul Celan – literatură, memorie și exil” din 29 ianuarie 2026, la Sala „Norman Manea” a Institutului Cultural Român de la New York este dedicat vieții și operei celor doi scriitori evrei de origine română. Prof. Evan Parks, de la Columbia University, specialist în literatură și studii culturale, va oferi, în calitate de keynote speaker, o prezentare axată pe contextul istoric, intelectual și literar al operelor lui Benjamin Fondane și Paul Celan, cu accent pe temele memoriei, exilului și traumei istorice. Programul va include lecturi publice de fragmente selectate din operele celor doi autori, susținute de actorii Cameron Darwin Bossert și Suzanne Toren. Selecția textelor este realizată de regizoarea Beate Hein Bennett, cu scopul de a ilustra relevanța estetică și etică a creației literare a celor doi scriitori în contextul Holocaustului și al literaturii postbelice.

Institutul Cultural Român de la Stockholm va organiza în data de 29 ianuarie 2026 o seară de comemorare și dialog care îi reunește pe cercetătoarea și activista de origine romă Delia Grigore, președinta Asociației Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, și pe scriitorul și activistul suedez de origine romă Fred Taikon, președintele asociației „É Romani Glinda”, într-o conversație în limba engleză moderată de editoarea Arina Stoenescu, la sediul reprezentanței. Vor fi aduse în discuție volumul Holocaustul împotriva Romilor: album de memorie și recunoștință, București 2023, publicat de Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României și cartea bilingvă pentru copii Inelul cu cap de cal, Istoria romilor povestită copiilor de Ioanida Costache & Petra Gelbart, Pionier press, Suedia, 2026. Cu această ocazie, va avea loc și vernisajul expoziției dedicate Holocaustului împotriva romilor din România, realizată de É Romani Glinda în colaborare cu Fundația Social-Culturală a Romilor „Ion Cioabă” și The Virtual Museum of the Roma Holocaust. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc proiecția filmului documentar Roma Tears (2006), realizat de Luminița Cioabă. Parteneri: Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher (CNCR-RK), Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza” din România, Organizația „E Romani Glinda” din Suedia și Ambasada României în Regatul Suediei.

Institutul Cultural Român de la Londra și Ambasada României la Londra propun proiectul „Holocaustul împotriva romilor“ – o masă rotundă urmată de prezentarea volumului Holocaustul împotriva Romilor: album de memorie și recunoștință – în data de 30 ianuarie 2026, la sediul ICR Londra. În cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului vor susține prelegeri prof. Marius Turda (Oxford Brookes University, interesat de documentarea eugeniei, rasismului și Holocaustului), istoricul și sociologul Adrian Nicolae Furtună (Centrul de Cercetări Culturale și Sociale ,,Romane Rodimata“, specializat în istoria și memoria romilor, inclusiv sclavia și Holocaustul romilor) și activistul Virgil Bitu (Asociația ROTA – Roma Organisation for Training and Advocacy, Marea Britanie, dedicat drepturilor romilor), care ulterior vor dialoga în cadrul unei dezbateri moderate de jurnalistul Petru Clej. Un element aparte al evenimentului constă în prezentarea volumului Holocaustul împotriva Romilor: album de memorie și recunoștină, Adrian Nicolae Furtună fiind unul dintre semnatarii volumului. Partener: Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României.

Un concert în memoria victimelor Holocaustului va fi susținut vineri, 30 ianuarie 2026, la Bösendorfer Salon din Viena, de Mihaela Manea (pian) și Arnold Plankensteiner (clarinet). Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român de la Viena, în colaborare cu Asociația Culturală „Iancu Țucărman și Maria Popa” și Bösendorfer Salon. Din program face parte și lucrarea dedicată de compozitorul Ulpiu Vlad lui Iancu Țucărman (Zuckermann), supraviețuitor al pogromului de la Iași și martor al persecuțiilor antisemite din România.

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, în colaborare cu Ambasada României în Republica Federală Germania, organizează în data de 3 februarie 2026, la Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum, dezbaterea „Violență oglindită: Kristallnacht (1938) și Pogromul de la București (1941)“ și proiecția, în premieră în Germania, a documentarului Rebeliunea și Pogromul, produs de Televiziunea Română în 2026, realizatori Adrian Cioflâncă și Teodora Drăgoi. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Adrian Cioflâncă, istoric, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”; Ottmar Trașcă, istoric, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române; Mariana Hausleitner, istoric și lector universitar; Andrei Kovacs, președintele Asociației „Jüdisches Leben in Europa“. Documentarul este produs de Redacția Alte Minorități din cadrul TVR (producător Boris Velimirovici), printr-o colaborare între redactorul-șef al biroului, Teodora Drăgoi, și istoricul Adrian Cioflâncă, specialist în istoria Holocaustului. Parteneri: Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Asociația „Jüdisches Leben in Europa” și Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum.

Institutul Cultural Român de la Varșovia împreună cu Centrul Brama Grodzka – Teatr NN și Institutul Europei Centrale de la Lublin organizează în data de 5 februarie 2026 un eveniment consacrat Pogromului de la București, de la care se împlinesc 85 de ani, amintind totodată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată solemn în fiecare an în Polonia, la 27 ianuarie, printr-o ceremonie emoționantă la fostul lagăr nazist de concentrare Auschwitz-Birkenau. Evenimentul îl va avea ca invitat din România pe istoricul Adrian Cioflâncă și va consta într-o dezbatere găzduită de Centrul Brama Grodzka, urmată de proiecția documentarului Rebeliunea și Pogromul, produs în luna ianuarie 2026 de Televiziunea Română, realizat de Adrian Cioflâncă și Teodora Drăgoi. Adrian Cioflâncă îl va avea ca partener de dialog pe istoricul și sociologul polonez Łukasz Krzyżanowski, șeful departamentului Istoria în Spațiul Public din cadrul Institutului Europei Centrale din Lublin, specializat în istoria Holocaustului și a celui de-Al Doilea Război Mondial în Polonia. Dialogul celor doi istorici va face referire directă la documentarul amintit, proiectat cu subtitrare poloneză în timpul evenimentului. Organizarea în Polonia a unui eveniment dedicat Pogromului de la București din 1941 și Holocaustului reprezintă o oportunitate academică și civică pentru aprofundarea înțelegerii dimensiunii europene a violenței antievreiești din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Institutul Cultural Român de la Paris a organizat duminică, 25 ianuarie 2026, în Salonul auriu al Palatului Béhague, concertul „Trubadurii Rezistenței”, susținut de Duo Goldstein – pianista Angela Drăghicescu Goldstein și violistul Elias Goldstein. Evenimentul a propus recuperarea unui repertoriu prea puțin cunoscut, creat în legătură directă cu Holocaustul, ca modalitate de rezistență a culturii confruntate cu barbaria și ca efort conștient de păstrare a unei memorii și identități amenințate cu anihilarea completă. Printre lucrările interpretate s-a regăsit Wiegenlied de Gideon Klein, piesă pentru pian și voce compusă în lagărul de la Theresienstadt, piese de Elsa Barraine, Ilse Weber, al cărei cântec de leagăn Wiegala a fost compus pentru copiii aflați în infirmeria lagărului de la Theresienstadt și care i-a însoțit pe ultimul drum pe cei condamnați la camerele de gazare de la Auschwitz-Birkenau și celebra suită Lista lui Schindler; de John Williams. Interpretările au fost însoțite de scurte prezentări, în limba franceză, ale vieții și operei compozitorilor incluși în program, precum și de proiecții video cu fotografii și manuscrise. Concertul a fost organizat în parteneriat cu Ambasada României în Republica Franceză și Consulatul General al României la Paris.

Institutul Cultural Român este membru al Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și implicat direct în realizarea unei serii de acțiuni din cadrul Planului de acțiune al Strategiei.

