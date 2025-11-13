x close
INVITAŢIE LA VALS – Concert în paşi de dans, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii săi, pe 12 decembrie la Teatrul Tănase – Sala Savoy

de Magdalena Popa Buluc    |    13 Noi 2025   •   10:00
Pe 12 decembrie tenorul Ştefan von Korch îmbină muzica învăluitoare a sărbătorilor cu eleganţa şi rafinamentul unui bal de la curţile regale ale Europei secolului trecut, în spectacolul-emblemă al iernii: „Invitaţie la Vals.” Pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase se va cânta, se va dansa şi orice grijă se va topi în paşi de vals, în concertul extraordinar, cu selecții din Strauss, Lehar și Shostakovich.

Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă a stagiunii Musical Extravaganza detaliază: „Prin această «Invitaţie la vals», deschidem porţile sufletului către un univers muzical şi cultural aparte, cel al selectelor serate muzicale, ce îmbogăţeau viaţa culturală din Germania, Austria şi Elveţia la sfârşitul secolului trecut, orizont cu care şi eu mă identific prin origineVom evoca această lume elegantă printr-un un concert unic în Bucureşti, cu repertoriu somptuos şi strălucitor, preponderent interpretat în limba germană.

 

https://youtu.be/7d4AzM5d4ps?feature=shared

 

Îndrăgitului tenor gazdă i se va alătura soprana Daniela Bucşan, cu o prezenţă caldă şi tehnică vocală impresionantă.

 

Concertul programat la Teatrul de Revistă Constantin Tănase – Sala Savoy – pe 12 decembrie de la ora 19.00 va aduce pe scena bucureşteană fastul şi strălucirea unui bal de sărbători. Evenimentul face parte din stagiunea Musical Extravaganza, ce aduce repere ale artei lirice mai aprope de public, sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch.

Biletele se găsesc pe Ticketstore.roBiletlateatru.roDynamicTicket.ro şi Sartickets.ro.

 

Stagiunea Musical Extrvaganza continuă cu:

Duelul Tenorilor” – 17 noiembrie – Sibiu

Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie – Craiova

Invitaţie la Vals” – 12 decembrie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Christmas Extravaganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

Revedere” – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

Je T’Aime” – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Caruso” – 4 martie – Sala Dalles

Olé, Torero!” – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Carmina Burana” – *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a performat în 2025 în America Centrală, în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores” a debutat la Ateneul Român în „Concert la Curtea Imperială” a interpretat partitura sa semnătură din Carmina Burana la Filarmoniciile din Cluj-Napoca, Arad şi Târgu-Mureş şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban.

 

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsula şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff”, dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani”, de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: „I Puritani” şi „La Sonnambula”, ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană „Traiano in Dacia”.

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei”, „Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, „Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional, a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul Național Bratislava.


 

