La peste 80 de ani, legendarii The Rolling Stones revin cu albumul „Foreign Tongues”

"Foreign Tongue" va fi cel de-al 25-lea album de studio al formaţiei britanice. Precedentul s-a intitulat "Hackney Diamonds" şi a fost lansat în 2023.



Trupa a anunţat lansarea noului disc pe site-ul său oficial, publicând un videoclip în care pot fi văzuţi octogenarii Mick Jagger şi Keith Richards, precum şi septuagenarul Ronnie Wood în timp ce lucrau împreună într-un studio de înregistrări.



Acest album va fi fidel "sunetului trupei The Rolling Stones", cu influenţe blues, country, rock, a dezvăluit formaţia britanică într-un mesaj publicat pe site-ul său.



Tot marţi, dar puţin mai devreme, trupa publicase un mesaj despre "un anunţ viitor", pe site-ul misteriosului grup The Cockroaches, care nu este altceva decât un pseudonim al formaţiei The Rolling Stones.



Sub acea identitate, deja utilizată de trupă pentru concertele sale secrete din anii 1970 şi 1980, rockerii englezi au lansat la jumătatea lunii aprilie un nou single, "Rough and Twisted", care a apărut doar pe vinil şi în ediţie limitată, scrie AGERPRES