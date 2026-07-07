Lauren Bennett, solista piesei „Party Rock Anthem” a formației LMFAO, a murit la 37 de ani

„Cu mare tristețe vă anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Lauren. Avem inimile sfâșiate și nu putem exprima cât de mult a însemnat ea pentru noi”, a scris grupul, luni noapte, pe pagina de Instagram.

Cauza decesului nu a fost precizată, potrivit The Guardian.

Născută în Meopham, Kent, Marea Britanie, Bennett a participat la concursuri locale de talente și a cântat în pub-uri și baruri înainte de a se înscrie la The X Factor în adolescență. După ce a fost eliminată, ajungând în runda celor 12 finaliști, i s-a propus să dea o audiție pentru o nouă formație de fete numită Paradiso Girls.

Odată ce s-a alăturat formației, Bennett s-a mutat la Los Angeles la vârsta de 17 ani. Grupul urma să lanseze single-ul „Patron Tequila”, în colaborare cu Lil Jon și Eve, care a ajuns pe locul 3 în topul pieselor de club din SUA în 2009.

După ce piesa „Party Rock Anthem” alături de LMFAO a devenit un hit mondial în 2011, Bennett s-a alăturat formației G.R.L., o trupă formată din cinci femei. Grupul a colaborat la single-ul lui Pitbull din 2014, „Wild Wild Love”, și a înregistrat cel mai mare succes cu piesa „Ugly Heart”, care a intrat în Top 20 din Marea Britanie și în Top 5 din Australia și Noua Zeelandă.

După moartea Simonei Battle, membră a formației, în 2014, trupa a lansat un single omagial, intitulat „Lighthouse”, și a colaborat cu organizația caritabilă pentru sănătate mintală „Give an Hour”.

„Sunt foarte mulți tineri care își pun capăt zilelor, iar industria muzicală are o influență enormă asupra tinerilor. Sperăm că, prin acțiunea noastră, vom reuși să ajutăm măcar o singură persoană”, a declarat Bennett la acea vreme.

G.R.L. a continuat să susțină ocazional concerte live și s-a reunit pentru scurt timp în formula de patru membre în 2020.

„Vom prețui pentru totdeauna dragostea, râsul și nenumăratele amintiri pe care ni le-a dăruit. Spiritul ei frumos a atins atât de multe vieți, iar ea ne va lipsi profund și va fi iubită pentru totdeauna”, a scris formația britanică G.R.L. în omagiul adus lui Bennett.

Solista a lăsat în urmă o fetiță de aproximativ 3 ani, dar și un partener de viață.

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(sursa: Mediafax)