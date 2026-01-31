Madonna laudă un restaurant italian din Anglia

Madonna și-a surprins milioanele de fani descriind cu entuziasm o comunitate mică de pe coasta Angliei, potrivit Express. Este vorba despre localitatea Margate descrisă de celebra cântăreață drept „ideea sa de rai”. Madonna a mai spus că restaurantul italian „preferat” este acolo,

„Ori de câte ori merg acolo, simt că am intrat într-un vis. Pe lângă toate acestea, mănânc la restaurantul meu italian preferat, al cărui nume nu-l voi da nimănui, pentru că atunci toată lumea va merge acolo și are o singură masă”, a relatat vedetă americană.

Regina muzicii pop a fost zilele trecute în Margate. Ea s-a întâlnit cu localnicii și cu artista Tracey Emin la un festival de artă.

„O cunosc pe Tracey de peste 25 de ani și am fost întotdeauna o fană a operei sale extrem de personale și provocatoare. Dar ceea ce a creat în această comunitate de la malul mării este remarcabil”, a arătat Madonna.

Cântăreața a dezvăluit că a fost în Margate „de câteva ori” fiind impresionată de „angajamentul și pasiunea” artiștilor locali.

„Întregul oraș pare a fi plin de energie și de creativitate. Scriitori și artiști de performanță, fotografi și pictori. Aceasta este ideea mea despre rai”, a povestit Madonna.

Orașul de pe malul mării are o populație de peste 60.000 de locuitori și se află la aproximativ 128 de kilometri de Londra. Margate a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani datorită evenimentelor artistice și culturale organizate în oraș și pe plaja cu nisip. Deseori supranumit cel mai cool oraș de coastă din Anglia, Margate ar putea beneficia de un impuls și mai mare datorită promovării făcute de Madonna.

(sursa: Mediafax)