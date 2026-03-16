Sorana Cîrstea devine cea mai bine plasată româncă în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea, jucătoarea de tenis în vârstă de 35 de ani, a avansat trei poziții în ierarhia WTA, ocupând acum locul 35 mondial. Ea a rămas cea mai bine clasată jucătoare din România, conform clasamentului publicat luni.

Sorana Cîrstea a acumulat 1.374 puncte, în timp ce jucătoare română Jaqueline Cristian a pierdut un loc și se află pe locul 36, cu 1.367 puncte.

Gabriela Ruse, în schimb, a câștigat un loc și ocupă acum poziția 73, cu 900 de puncte, în timp ce Irina Begu a scăzut opt poziții, clasându-se pe locul 171, cu 420 puncte.

Ultima româncă din Top 200, Anca Todoni, a coborât de pe locul 185 pe 187, cu 384 puncte.

În clasamentul de dublu, Sorana Cîrstea a avansat trei poziții și se situează pe locul 56, cu 1.480 puncte.

Pe prima poziție în clasamentul WTA se află belarusa Arina Sabalenka, câștigătoare la Indian Wells, cu 11.025 puncte, urmată de Elena Rîbakina, finalistă la același turneu, cu 7.783 puncte.

Poloneza Iga Swiatek ocupă locul 3, cu 7.413 puncte, iar pe poziția a patra se află Coco Gauff, cu 6.748 puncte. Pe locul 5 se situează americanca Jessica Pegula, cu 6.678 puncte.

