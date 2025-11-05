Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș în concert la Filarmonica din Berlin

Evenimentul beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Mureș, Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și este organizat de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară „Iunona” sub patronajul Ministerului Culturii din România. Concertul de la Berlin continuă parteneriatul cu Institutul Cultural Român lansat în 2024, când Filarmonica de Stat din Târgu Mureș a concertat la Musikverein din Viena, sub conducerea dirijorului Pablo Boggiano.

Evenimentul din 2025 marchează aniversarea a 145 de ani de relații diplomatice româno-germane și deschide seria evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României organizate în noiembrie și decembrie 2025 de Ambasada României în Republica Federală Germania și Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin.

Publicul este invitat într-o călătorie muzicală care îmbină tradițiile românești și germane cu ritmurile argentiniene și influențele maghiare. Concertul va începe cu Rapsodia română nr. 1 în La major, op. 11 nr. 1 de George Enescu. Dirijorul Pablo Boggiano caracterizează selecția drept o experiență „vie, diversă și captivantă”, care promite o seară plină de emoție și culoare. Programul concertului include lucrări reprezentative din culturi diverse: Uvertura „Meistersingere din Nürnberg” de Richard Wagner, patru lucrări de Astor Piazzola în care influențele spaniole și pasiunea argentiniană se îmbină într-un limbaj muzical nou și autentic, Concertul pentru orchestră de Béla Bartók – o lucrare esențială a modernismului muzical.

Înființată în 1950 prin eforturile muzicienilor de renume Zeno Vancea și Kozma Géza, Filarmonica de Stat Târgu Mureș este una dintre instituțiile culturale de referință din Transilvania, recunoscută pentru calitatea și diversitatea activității sale artistice. De peste șapte decenii, orchestra oferă publicului concerte simfonice, vocal-simfonice, camerale și educative, interpretând un repertoriu vast care cuprinde atât capodopere ale muzicii clasice europene, cât și creații contemporane. Cele trei ansambluri – Orchestra Simfonică, Corul Mixt și Cvartetul de Coarde – se remarcă prin profesionalism, rigoare și pasiune, calități care i-au adus recunoaștere atât pe plan național, cât și internațional.

Dirijorul argentinian Pablo Boggiano s-a format la Conservatorul Național „Carlos López Buchardo” și la Universitatea Catolică Argentiniană, sub îndrumarea maestrului Mario Benzecry. Cariera sa internațională cuprinde colaborări cu orchestre prestigioase precum Budapest Festival Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra din Londra, Tonkünstler-Orchester și Wiener Concert-Verein la Musikverein Viena. A dirijat, de asemenea, Filarmonicile din Bratislava, Kiev, Liov, Sarajevo și Sofia, iar interpretările sale se disting prin expresivitate și prin abilitatea de a îmbina influențe culturale europene și sud-americane într-un stil personal, rafinat și captivant.

