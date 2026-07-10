Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, pe scena unde cântă marile orchestre ale lumii: concert la Ravello Festival pe 12 iulie. Solistul concertului, Alexandru Tomescu și vioara Stradivarius

Cel mai vechi festival de muzică din Italia după Maggio Musicale Fiorentino, Ravello Festival este totodată evenimentul care a definit identitatea orașului Ravello drept Orașul Muzicii. Rădăcinile festivalului coboară până în 1880, când Richard Wagner a vizitat grădinile Villei Rufolo și le-a descris ca pe „grădina magică a lui Klingsor", imagine care avea să inspire decorul operei Parsifal. Din acea revelație s-a născut, în 1953, festivalul, cu concertele wagneriene încredințate Orchestrei Teatro di San Carlo. De atunci, pe scena suspendată deasupra mării s-au succedat unele dintre cele mai mari orchestre și cei mai mari interpreți ai lumii (de la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia și London Symphony Orchestra la Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Martha Argerich, Riccardo Muti etc).

Ediția din 2026 cuprinde 22 de concerte: simfonic, operă, baroc, jazz și muzică de camera, desfășurate între 4 iulie și 5 septembrie, în principalele spații ale Villei Rufolo și ale orașului Ravello, cu panorama Coastei Amalfitane drept decor natural. Festivalul a început pe 4 iulie cu Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino dirijată de Daniele Gatti, iar finalul îi revine, pe 5 septembrie, orchestrei Freiburger Barockorchester condusă de Sir Simon Rattle, cu violonista Isabelle Faust ca solistă. Printre artiștii ediției se numără Kent Nagano, Sir John Eliot Gardiner, Jordi Savall și unele dintre cele mai prestigioase formații simfonice internaționale.

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În acest context, prezența Orchestrei Operei Naționale București la Ravello reprezintă o recunoaștere a valorii ansamblului pe scena muzicii europene. Solistul concertului din 12 iulie va fi violonistul Alexandru Tomescu, care va interpreta Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor, „La Campanella" de Niccolò Paganini, la vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrument de patrimoniu național, categoria Tezaur. Programul include, de asemenea, Rapsodia Română nr. 2 de George Enescu și Suita „Lacul lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski.

Concertul se înscrie în programul Anului Cultural România–Italia 2026, conceput și promovat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, E.S. Nicușor Dan, și al Președintelui Republicii Italiene, E.S. Sergio Mattarella. Orchestra ONB a deschis oficial acest program bilateral în decembrie 2025, printr-un concert la Teatro dell'Opera di Roma, și revine acum în Italia pentru a-l încheia, după peste 50 de evenimente desfășurate pe întreg teritoriul italian.

„Abia așteptam să ajungem la Ravello. Este un festival cu o tradiție și o greutate pe care le simți de îndată ce intri în amfiteatrul de la Villa Rufolo. Că se întâmplă acum, cu Alexandru Tomescu și cu Stradivariusul, e mai mult decât am fi putut visa”, declară dirijorul Daniel Jinga, manager general al Operei Naționale București. "

„Prezența Operei Naționale București la Ravello încheie, în mod firesc, parcursul Anului Cultural România - Italia 2026 care, prin peste 50 de evenimente desfășurate în șase luni, a adus în prim-plan excelența creației românești. Cultura creează punți durabile și lasă în urmă o moștenire care depășește durata unui program cultural", a declarat Ambasadorul României în Italia, E.S. Gabriela Dancău.

Ajuns în 2026 la cea de-a 74-a ediție, Festivalul de la Ravello reunește anual orchestre, soliști și dirijori invitați din marile centre culturale europene. Cadrul aparte al festivalului, cu spectacole desfășurate pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, între cer și mare, creează o atmosferă unică. Programul festivalului include concerte la apus și la răsărit, reprezentații exclusive și întâlniri introductive găzduite de clădirile istorice din Ravello.

Daniel Jinga – dirijor

Daniel Jinga a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București, pe care le-a absolvit în anul 2003. În anul 2004 și-a finalizat cursurile de master în Stilistică Dirijorală – Dirijat Cor Academic ale Universității Naționale de Muzică București iar în anul 2012 i s-a acordat titlul de Doctor în Muzică al aceleiași universități.

Marin Constantin îl numește în anul 2003, dirijor secund al Corului Național de Cameră „Madrigal”, legitimându-i astfel calitățile dirijorale. Din dorința de a se exprima artistic într-o manieră autentică, părăsește emblematicul „Madrigal” și înființează Corul de Cameră „Accoustic”, împreună cu cei mai valoroși colegi ai generației sale.

În anul 2009 debutează la pupitrul Orchestrei Simfonice București în cadrul spectacolelor-eveniment „Ascultă, Simte, DescOperă” alături de tenorul Vlad Miriță. Acesta este începutul unui lung șir de spectacole-eveniment pe care le va face în săli importante sau în aer liber alături de vedete din toate genurile muzicale, preferând pentru o perioadă proiectele pop-rock simfonic, spațiile neconvenționale și zona experimentală a manifestărilor muzical-artistice.

Din anul 2012 este Maestru de Cor al Operei Naționale București. În paralel, continuă să fie prezent pe scenă ca dirijor, cu o multitudine de orchestre din București sau din țară.

În 2015 este numit dirijor principal al Orchestrei Simfonice „Muntenia” din Târgoviște. În același timp, începe colaborările cu Gheorghe Zamfir și corul „Song”, concretizate în turnee și spectacole-eveniment rămase de referință. În anul 2016 devine dirijor principal al Orchestrei Metropolitane București, la pupitrul căreia susține o serie de gale, producții independente de musical, spectacole-eveniment desfășurate „open air” sau în săli de spectacole emblematice. În anul 2023, Daniel Jinga a dirijat spectacolul „Rigoletto” la Opera din Baku, Azerbaidjan, a semnat conducerea muzicală a premierei musicalului „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber la Opera Națională București și s-a aflat la pupitrul orchestrei și corului ONB, la Musikverein Viena.

În 2017, alături de Orchestra Metropolitană București și Orchestra Simfonică „Muntenia”, Daniel Jinga a realizat discul „Rapsodiem”, care cuprinde cele două rapsodii enesciene și suita „Valurile Dunării”, compusă de Iosif Ivanovici.

În ultimii ani s-a remarcat în gale și spectacole de operă precum seria galelor „Trei tenori” susținută cu Orchestra Metropolitană Bucuresti, pe întreg teritoriul României, concertele de gală extraordinare oferite la Tel Aviv, la Washington – Kennedy Center și Viena – Das Muth Concert hall, reprezentațiile operei „Rigoletto” la Opera Națională București, producţii cu „Traviata”, „Tosca” şi „Boema” pe diverse scene ale ţării, dar şi „Romeo şi Julieta” de Prokofiev în concert, precum și importantul eveniment al prezentării în concert la pupitrul orchestrei și corului ONB, a operetei „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, la Musikverein Viena.

În anul 2023, Daniel Jinga a mai dirijat spectacolul „Rigoletto” la Opera din Baku, Azerbaidjan și a semnat conducerea muzicală a premierei musicalului „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber la Opera Națională București.

În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020 a fost Director Artistic al Operei Naționale București. Din martie 2021 este Manager-Director general al Operei Naționale București.

Anii 2024-2025 i-au adus lui Daniel Jinga multiple evoluții ca dirijor de operă și balet în diverse teatre de operă din țară, cu un amplu repertoriu, dar și prestigioase apariții la pupitrul Orchestrei Operei Naționale București pe scenele Teatro La Fenice din Veneția, Teatro dell'Opera di Roma, la Expoziția Mondială de la Osaka (Japonia) și ca dirijor invitat la Salonic (Grecia) sau la Festivalul Internațional de Operă de la Daegu (Coreea).

Alexandru Tomescu

Violonist – Solist Concertist al Orchestrei Radio România de 20 ani și Decorat cu Meritul Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler

Cariera muzicală fructuoasă a lui Alexandru se construiește de la debutul său, în 1985, susținând concerte de succes în întreaga lume, în săli precum Théâtre des Champs Elysées - Paris, Carnegie Hall – New York, Metropolitan Arts Centre – Tokyo, sau pe scena Cadogan Hall împreună cu Royal Philharmonic Orchestra, sub bagheta unor maeștri precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach. Este câștigător al Concursului Internațional „George Enescu”. Angajamentul pe care violonistul şi l-a asumat în 2007, momentul în care a câștigat dreptul de a cânta și a primit vioara Stradivarius Elder-Voicu, Obiect de Patrimoniu Național, categoria Tezaur, a fost acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument. După o serie aproape neîntreruptă de concerte desfășurate în România și în lume, aproape 20 ani, numele violonistului și al viorii sale au devenit sinonime perfecte. Acesta a creat și dezvoltat unul dintre cele mai importante proiecte de promovarea muzicii clasice și a tinerilor artiști, Turneul Internațional Stradivarius, proiect care se derulează anual, de 18 ani, cu peste 20concerte în zone urbane și rurale, timp de 4săptămâni, mii de km, adunând mii de spectatori la concerte, concertele sunt sold out, și zeci de mii de telespectatori pe platforme online, social media și televiziune.

Alexandru susține Master Classuri pentru vioară și chitară clasică, alături de chitaristul Dragoș Ilie; nu se rezumă doar la a cânta în fața publicului său, ci cultivă un dialog intens cu acesta, este ambasador al campaniei Radio România Muzical – „Ascultă 5 minute de muzică clasică” și este solist concertist permanent de elită al Orchestrei Radio România, ansamblu alături de care a susținut zeci de concerte în țară și în străinătate.