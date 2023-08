La 15 ani de la înfiinţare, Orchestra Română de Tineret, dirijată de Cristian Mandeal a susţinut două concerte de succes la Kassel şi Berlin, în Germania

Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal a parcurs o călătorie muzicală ce a dus-o la Kultursommer Nordhessen de la Kassel (11 august) şi la Festivalul Internaţional Young Euro Classic de la Berlin (13 august), solişti fiind pianiştii Oxana Corjos şi Cristian Niculescu.

Dirijorul Cristian Mandeal declara la finalul concertului de la Berlin: Ne aflăm în al 15-lea an de când această Orchestră Română de Tineret funcționează și funcționează bine. De-abia am terminat proiectul ultim, care a însemnat a șaptea noastră prezență în Young Euro Classic — festivalul orchestrelor de tineret mondial, festival de la Berlin, în care suntem, după cum se vede, cu regularitate invitați.

Orchestra se găsește într-o fază de, zic eu, plină maturitate, în sensul în care există deja o generație formată și care sprijină, care cultivă generația venită din urmă. Oamenii se reîmprospătează în permanență. Acesta este și scopul principal al unei orchestre tinere,să cultive cât mai mulți tineri în a-i aduce la nivelul ideal, de muzician de orchestră, carieră pe care o vor îmbrățișa pe viitor aproape cu toții. Următorul proiect al nostru este o prezență notabilă în Festivalul George Enescu ce bate la ușă, desigur cea mai importantă fază a activității noastre din acest an. (Cristian Mandeal)

Festivalul Internaţional Young Euro Classic se desfăşoară între 4 şi 27 august la Berlin. Tinerii muzicieni români au participat pentru a şaptea oară, acesta fiind în sine un record, în contextul în care invitația de participare este lansată de către organizatori doar celor mai valoroase orchestre naționale de tineret din întreaga lume. Violoncelistul Marin Cazacu, inițiatorul proiectului ORT spunea despre tinerii muzicieni: Pot să spun cu bucurie, cu mândrie chiar, că această orchestră a dovedit talentul extraordinar, ca dovadă este această invitație, care se repetă aproape anual. A dovedit că se ridică la nivelul celor mai importante și celor mai valoroase orchestre din lume, iar noi suntem bucuroși să putem spune că artiștii noștri, tinerii noștri, au acest nivel extraordinar, încât să poată să fie competitivi la nivel internațional. Pot să spun, în același timp, cu bucurie și cu mare, mare satisfacție că acest proiect se dovedește util și necesar societății românești, pentru că,

fiind creat cu 15 ani în urmă, deja pot să mă bucur și eu ca manager al Filarmonicii George Enescu, de prezența unor tineri care au studiat și au fost pregătiți în cadrul Orchestrei Române de Tineret și i-am preluat eu și multe alte filarmonici din țară, la nivelul cel mai ridicat din punct de vedere profesional. (violoncelistul Marin Cazacu)

De această dată, repertoriul ales pentru Festivalul Young Euro Classic a fost provocator chiar și pentru publicul berlinez, conţinând o lucrare contemporană - „Panicandemica” de Alin Chelărescu, scrisă în 2021, ”Concertul pentru două piane şi orchestră” de F. Poulenc şi ”Marea simfonie în Do major” de Schubert. Young Euro Classic este un festival creat special pentru orchestre simfonice de tineret, fiind cel mai mare și important proiect de acest gen din Europa. Concertele se ţin la Konzerthaus din Gendarmenmarkt Berlin, una dintre cele mai performante și spectaculoase săli de concert din lume şi sunt concentrate pe repertoriul clasic şi contemporan. În fiecare an, în timpul festivalului sala este arhiplină, compoziţii de la Beethoven la Şostakovici, dar şi lucrări contemporane din întreaga lume atrăgând o audienţă numeroasă. Young Euro Classic este un festival cu o componentă internaţională foarte importantă şi aceasta nu numai din punctul de vedere al muzicii interpretate. În fiecare an, tot mai multe orchestre au participat la festival, aducând la un loc cultura orchestrală europeană şi tradiţiile muzicale ale fiecărei naţiuni participante. Young Euro Classic a fost înfiinţat în anul 2000, ideea fiind aceea de a crea o platformă a celor mai bune orchestre de tineret din întreaga lume şi de a promova muzica clasică în Berlin prin intermediul acestora, crearea acestui festival reflectând şi interesul deosebit pentru orchestrele de tineret apărut în ultimele două decenii la nivel global.

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică ce are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță, ca instrumentist într-o orchestră simfonică. Orchestra Română de Tineret este considerată una dintre cele mai bune orchestre de gen din Europa, cu o consistentă activitate pe plan internaţional.

Dirijorul Cristian Mandeal declara după concertul de la Berlin despre ORT: Anul viitor încă nu știm ce ne aduce, pentru că depindem foarte mult de finanțarea pe care o să o primim. Vorbind despre viitor, trebuie să ne raportăm la trecut, faptul că această orchestră a reprezentat România în cele mai importante momente, le-aș spune, politice din ultimii 15 ani, printre care aș enumera doar Marea Unire și prezența României la președinția UE. Lucrul acesta a făcut ca noi să fim puși în față ca și gulerul alb al unei cămăși strălucitoare de fiecare dată când România a avut de spus ceva din punct de vedere umanitar sau cultural. Această orchestră a devenit, de fapt, un brand al României și este reprezentativă pentru tot ce are România mai bun, în primul rând, al tineretului. Sperăm că sunt niște argumente suficiente ca această activitate să fie și în viitor susținută. (Cristian Mandeal)

