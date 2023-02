O legitimă recunoaştere a legendarei şi mult iubitei soprane MARIANA NICOLESCO. Parcul din faţa Ateneului Român poartă de acum înainte numele său

Terminase cu brio studiile la Conservatorul Santa Cecilia de la Roma, unde ajunsese prin concurs, şi se afirma fulgerător cu splendoarea vocii sale, cu tehnica vocală desăvârşită, cu strălucirea şi profunzimea fără egal a interpretărilor sale.

Câştiga la Milano cea mai mare competiţie de canto din acel timp, Concursul Internaţional Voci Rossiniane. Era imediat invitată de marele dirijor Thomas Schippers să debuteze în America în La Bohème de Puccini, şi obţinea fulgerător două alte succese intrate în istorie, interpretând la Teatrul La Fenice din Veneţia rolul titular din capodopera belliniană Beatrice di Tenda, când e imediat aşezată de critică lângă marea Giuditta Pasta, creatoarea rolului, cu Bellini în sală, tot la Teatrul La Fenice. Şi străluceşte la faimosul festival Maggio Musicale Fiorentino de la Florenţa, în rolul Violettei Valéry din capodopera verdiană La Traviata, fiind considerată de la bun început la nivelul unor Claudia Muzio, Renata Tebaldi, Maria Callas.

E aclamată în lumea întreagă într-un vast repertoriu, mergând de la baroc la belcanto, adorată de public şi salutată de presa internaţională cu titluri ca Primadonna Assoluta, Regina della Scala, Regina del Belcanto, Diva Divină.

Şi, în timp ce fusese condamnată la cinci ani închisoare pentru a nu se fi întors în ţară imediat după terminarea studiilor la Roma şi câştigarea Concursului Internaţional Rossini, ea cutreera planeta purtând la cel mai înalt nivel gloria ţării: Il Grande Soprano Rumeno, La Gran Diva Rumana, The Great Romanian Soprano, La Diva de tous les records, Diva Divină.

S-a întors în România după peste două decenii şi a întâlnit pentru prima oară publicul din ţara natală la 27 iulie 1991 la Ateneul Român, susţinând un memorabil Concert de Gală la Ateneul Român, când a ridicat sala în picioare în ovaţii nesfârşite nu mai puţin de 17 ori, după fiecare arie şi bis.

După acel triumf atât de emoţionant pentru public şi pentru marea artistă, Mariana Nicolesco ia iniţiativa restaurării Ateneului Român, aflat într-o stare deplorabilă, contribuind cu fonduri proprii pentru a reda imediat demnitatea cuvenită mai întâi faţadei acestuia, comandând apoi în Germania fabricantului orgii Ateneului piesele care trebuiau înlocuite şi oferind templului muzicii un mare pian de concert Steinway de 120.000 U$ cumpărat anume de la celebrul fabricant.

Toate Recitalurile, Concertele ei Extraordinare, tot ce a făcut în ţară din 1991 încoace a fost cu titlu gratuit, aşa cum avea să fie şi în cazul marii sale ctitorii dedicată memoriei Haricleei Darclée, nume readus de Mariana Nicolesco în conştiinţa naţională şi internaţională, Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto, Cursurile de Măiestrie Artistică, Master Classes, oferite de ea reunind la Brăila într-un sfert de veac nu mai puţin de 3000 de speranţe ale artei lirice din 50 de ţări şi cinci continente. Mulţi dintre laureaţi fiind invitaţi de Mariana Nicolesco să se afirme şi pe scena atât de prestigioasă a Ateneului bucureştean.

În virtutea atâtor împliniri fără egal, Mariana Nicolesco a primit Medalia UNESCO pentru Merite Artistice, titlul de Artist UNESCO pentru Pace, pe acela de Ambasador Onorific UNESCO şi Înaltul Patronaj UNESCO.

Prima ei întâlnire cu iubitorii marii muzici, ai artei sacre a cântului, a avut loc la Ateneul Român şi de acolo, dintre colonadele somptuoase ale acestuia a plecat spre altitudinile celeste către care s-a îndreptat întotdeauna vocea ei divină.

Iar de acum înainte Parcul Mariana Nicolesco din faţa Ateneului Român, va aminti generaţiilor ce vin numele, marea artă, vocea de aur şi sufletul de aur al unei personalităţi unice, mândrie a ţării sale.

Câteva aprecieri din presa internaţională

O divă autentică, aclamată la Milano, la München, sau la Salzburg. O voce maleabilă, flamboaiantă, o frazare perfectă, un legato somptuos, o prezenţă scenică incandescentă. L’Express / Paris

Cântul ei dramatic a extaziat publicul. Asahi Shimbun / Tokyo

Divina Mariana Nicolesco. Corriere della Sera / Milano

Mariana Nicolesco a provocat un adevărat cutremur la Scala cu argintul viu al acelui surprinzător Mi tradì. The Independent / Londra

O mare voce, o măiestrie supremă. Süddeutsche Zeitung / München

Cu greu şi-ar putea cineva aminti să fi asistat la Balshoi Teatr sau la Marea Sală a Conservatorului la o astfel de perfectă, desăvârşită împlinire, ca acest concert al Marianei Nicolesco, Belcanto Gala, susţinut cu Orchestra Naţională a Rusiei. Vecernii Club / Moscova

O adevărată revelaţie. Sunt rarisime azi sopranele care posedă o măiestrie atât de desăvârşită.

Il Gazzettino / Veneţia

Nici un alt artist liric n-a creat un eveniment comparabil cu debutul Marianei Nicolesco la New York. Nici unul n-a avut un astfel de impact. Vocea ei a răsunat cu o extraordinară expresivitate, revelând semnificaţii şi trăiri pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile. The New York Post / New York

O Divă excepţională numită Mariana Nicolesco. Il Mundo Diario / Barcelona

Mariana Nicolesco dă acestui rol (Beatrice di Tenda) o dimensiune inimaginabilă, ce ne taie pur şi simplu respiraţia, ne uluieşte şi ne umple sufletul de bucurie. Nu există azi soprană care să se poată compara cu Mariana Nicolesco. Ce cânt desăvârşit, cu adevărat dramatic, ce virtuozitate, ce linie muzicală! Bravo pentru această nouă şi sclipitoare înregistrare belcantistică! Orpheus / Berlin

Mariana Nicolesco, Regina della Scala. La Notte / Milano

Mariana Nicolesco, voce de star şi prezenţă de star. Le Point / Paris

Creaţia ei în rolul Violettei din La Traviata este superbă. Una dintre cele mai extraordinare apariţii din câte ne putem aduce aminte. The New York Times / New York

Mariana Nicolesco remarcabilă în recitative, strălucită în arii. Die Bühne / Viena

Vibrant, formidabil de bine cântat de Mariana Nicolesco. The Guardian / Londra

Mariana Nicolesco, noua stea a belcantoului, triumfă la Scala şi cucereşte Parisul. Paris Match / Paris

Mariana Nicolesco a devenit din prima clipă favorita iubitorilor de operă din New York. O mare voce cu un timbru cald, cu o personalitate distinctă, pură, cu acel vibrato ce-i asigură un vast registru de expresie. Controlul perfect al forţelor vocale permite sunetului să planeze cu o neobişnuită uşurinţă şi siguranţă. The New York Times / New York

O mare Traviata. Il Noticiero Universal / Barcelona

Una dintre cele mai frumoase voci ale timpului nostru. L’Evènement du Jeudi / Paris

Mariana Nicolesco a cântat cu un astfel de impact tragic încât până şi alţi artişti în scenă, odată cu o parte din public, erau mişcaţi până la lacrimi. The Boston Herald / Boston

Mariana Nicolesco, superbă voce de soprană lirico-spinto cu acute strălucitoare; fiecare sunet e în control ferm, ca şi întreaga linie de canto. Chicago Tribune / Chicago

Mariana Nicolesco, extraordinară soprană drammatico d’agilità, cu mari calităţi de actriţă, pe care publicul Teatrului alla Scala o cunoaşte de ani şi ani, a dat personajului o forţă şi o autenticitate superbe, meritând din plin ovaţiile primite după fiecare arie şi la sfârşitul spectacolului. Gente / Milano

Senzaţia anului trecut a fost Mariana Nicolesco. După premiera de ieri seară apare limpede că senzaţia acestui an e tot Mariana Nicolesco. Temperament fascinant, născută pentru scenă, de o frumuseţe ce-i serveşte talentul, ea este exact genul de artistă capabilă să declanşeze pasiuni, dacă nu chiar adevărate bătălii în rândul iubitorilor de operă. Eventualele ei slăbiciuni vor fi întotdeauna considerate mai interesante decât virtuţile altor soprane. The New York Post / New York

Mariana Nicolesco, o voce plină, cu o emisie naturală şi cu un timbru de o evidentă eleganţă tragică. San Francisco Chronicle / San Francisco

Cea mai ataşantă voce era aceea a sopranei românce Mariana Nicolesco, voce dramatică, admirabil modulată, condusă cu o mare măiestrie. The Cleveland Press / Cleveland

Interpretarea marii dive românce Mariana Nicolesco a fost o adevărată lecţie de canto. ABC / Barcelona

Instrumentul vocal de o excepţională siguranţă al Marianei Nicolesco demonstrează, cu măiestria ei, de la un cap la altul al operei, o virtuozitate de neimaginat. Das Opernglas / Hamburg

Populara arie a Gildei îi oferă Marianei Nicolesco oportunitatea de a ne arăta cum melodii degradate prin uzură, decăzute, pot fi readuse la prospeţimea iniţială şi la o sublimă virtuozitate de o voce superb antrenată, printr-o concepţie nouă şi o trăire de o intensă spiritualitate. Fără îndoială, vocea Marianei Nicolesco este cea mai frumoasă voce care a cântat vreodată la O’Keefe Center. Toronto Sun / Toronto

Recitalul Marianei Nicolesco la Scala: un triumf senzaţional. Orpheus / Berlin

Prima Donna Assoluta. Opera Quarterly / New York

Fapt mai curând unic decât rar pentru o operă modernă, Mariana Nicolesco a fost aplaudată la scenă deschisă la Teatrul alla Scala din Milano. La Stampa / Torino

Diva Divină. Vanity Fair / New York