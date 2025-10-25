Poezia a ajutat-o pe cântăreața de R&B Jessie Reyez să-și găsească vocea

Când muzica și cerințele comerciale ale industriei nu reușesc să-i satisfacă foamea creativă, Reyez se îndreaptă spre scris și le cere adesea milioanelor sale de urmăritori de pe Instagram să-i sugereze teme pentru poezii, scrie Associated Press.

Ea a compilat unele dintre aceste poezii, disponibile anterior doar pe o cronologie de 24 de ore pe Instagram, într-o carte, „The People’s Purge: Words of a Goat Princess Volume II”, lansată marți.

Exercițiul, pe care Reyez îl face acum săptămânal, îi permite să creeze și să lanseze aproape instantaneu și i se pare că „scarpin o mâncărime din mijlocul creierului meu la care nu pot ajunge”, a declarat ea pentru The Associated Press.

„Când ai norocul să găsești un job în domeniul creativității și ești plătit pentru arta ta, se poate crea o versiune denaturată a ceea ce faci. O parte din puritate este pusă în pericol”, a spus Reyez. „Trebuie să fii cu adevărat paznicul artei tale”.

Reyez a scris despre „Breadcrumbs” și „Air”. Alte sugestii sunt specifice, cum ar fi una intitulată „Te-ai lovit cu degetul de masă când aveai o zi bună”. Sugestiile sunt nelimitate, a spus Reyez. „Este ca și cum ai avea o imagine instantanee a stării emoționale a lumii”.

Anul acesta a fost unul aglomerat pentru Reyez, emblematic pentru fluxul ei creativ neîntrerupt. De la începutul lunii iunie, ea se află în turneu pentru promovarea celui mai recent album al său, „Paid in Memories”. Luna aceasta a început un turneu de promovare a cărții în Statele Unite și în noiembrie va reveni la turneul internațional de promovare a albumului.

Recent, ea a vorbit despre viitoarea sa carte, despre libertatea pe care o oferă poezia și despre modul în care își protejează fluxul creativ.

(sursa: Mediafax)