Preotul grec care a șocat lumea muzicii: albumul de doom metal, techno și cântări bizantine care a devenit viral

Rezultatul este un material sonor atipic, descris de critici drept „o experiență auditivă între sacru și digital”, care a atras atenția inclusiv publicațiilor de muzică alternativă și platformelor de recenzii internaționale.

„Chitara a fost creată de Dumnezeu”

În vârstă de 53 de ani și slujind într-o biserică din orașul Nafplio, pe coasta Peloponezului, preotul vorbește despre muzică într-un mod profund spiritual. Pentru el, instrumentele nu sunt incompatibile cu credința, ci dimpotrivă, o extensie a creației divine.

„Chitara a fost făcută de Dumnezeu. Diavolul nu poate crea nimic. Tot ce există vine de la Dumnezeu”, spune Tabakis, care își construiește muzica în jurul acestei filozofii neobișnuite pentru tradiția conservatoare a Bisericii Ortodoxe.

În cultura religioasă în care a crescut, instrumentele electrice au fost mult timp privite cu suspiciune. Cu toate acestea, el vede în chitara electrică un instrument capabil să transmită emoții spirituale profunde, asemănând sunetul său cu „valurile vocii umane”.

„Paradise Metal” – un amestec între biserică, techno și metal

Albumul „Paradise Metal” a devenit rapid un fenomen de nișă, dar extrem de influent în mediile muzicii experimentale. Proiectul combină elemente de doom metal, dubstep, rap bisericesc și muzică bizantină, rezultând un univers sonor greu de încadrat într-un gen clasic.

Unul dintre cele mai discutate piese este „Techno in a Monastery”, care începe cu o întrebare aparent provocatoare – „Are you ready?” – și continuă cu un ritm electronic întunecat, peste care se suprapun incantații religioase.

Criticii muzicali au descris albumul ca fiind „un loc de joacă sonor”, în care tradiția și modernitatea se ciocnesc într-un mod neașteptat, dar coerent artistic.

De la viața monahală la internet și cultul underground

Succesul lui Tabakis a fost aproape accidental. Preotul a început să își înregistreze muzica acasă, cu ajutorul fiului său, care i-a arătat cum să folosească software de producție audio. Ulterior, un vecin l-a învățat să cânte la chitară, iar colaborările au continuat cu tineri muzicieni întâlniți la biserică.

Fără intenția de a deveni celebru, a început să își posteze piesele pe YouTube, unde a adunat o comunitate modestă, dar pasionată. Totuși, un producător muzical din Salonic a descoperit canalul său și a decis să transforme proiectul într-un album oficial.

De acolo, totul a explodat: presa internațională, criticii de muzică experimentală și comunitățile online au început să discute intens despre „preotul care face techno”.

Între credință, tradiție și libertate artistică

Deși succesul său muzical este în creștere, Tabakis rămâne profund ancorat în viața bisericească. El nu vede muzica drept o ruptură de credință, ci ca pe o formă de exprimare a acesteia.

Pentru el, arta este o formă de explorare spirituală: fiecare instrument este „o fereastră către univers”. În același timp, recunoaște că nu toți colegii săi din Biserica Ortodoxă privesc cu ochi buni această direcție artistică.

Totuși, reacțiile oficiale sunt discrete, iar preotul spune că lipsa comentariilor este, paradoxal, un semn bun.

Un artist între două lumi

Viața lui Dionysios Tabakis este o pendulare constantă între spiritualitate și experiment muzical. Deși locuiește în apropierea bisericii unde slujește, el continuă să compună muzică ce sfidează convențiile, scrie The Guardian.

Pentru unii, este un simbol al modernizării culturii religioase. Pentru alții, un experiment controversat. Pentru el, însă, totul este mult mai simplu: o încercare de a aduce bucurie și de a construi punți între generații.

„Dacă muzica mea aduce bucurie oamenilor, atunci sunt de acord cu ea”, spune preotul, care nu exclude apariții live, deși recunoaște că ideea îl face să se simtă „ca un pește scos din apă”.