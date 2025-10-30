Recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneția

x close
de Magdalena Popa Buluc    |    30 Oct 2025   •   17:30
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, beneficiind de patronajul Ambasadei României în Italia, în colaborare cu Asociaţia Museart din Bucureşti, organizează joi 30 octombrie 2025, de la ora 18:00, recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea. Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe de la Palatul Correr, sediul Institutului, Cannaregio 2214, Veneţia.

Programul recitalului de pian cuprinde lucrări de:

Frederic Chopin, Nocturnă în do diez minor

Ennio Morricone, Playing Love

Phillip Glass, Étude pour piano no. 6

Benedetto Marcello / Sînziana Mircea, Anonimo venezianovariaţiuni pentru pian pe teme de Benedetto Marcello

Sînziana Mircea, Insiemevariaţiuni pentru pian pe teme de Bach şi Gounod

Sînziana Mircea, Niki’s Tangovariaţiuni pentru pian pe temaIubesc femeia

Sînziana Mircea, Pasărea măiastrăvariaţiuni pentru pian pe temaCiuleandra

Ottorino Respighi, Notturno per pianoforte

Paul Constantinescu, ToccataJoc dobrogean

George Enescu, Hora Unirii

Theodor Rogalski / Sînziana Mircea, Time Reflection & Homevariaţiuni pentru pian pe temaTrei dansuri româneşti

Carl Orff / Sînziana Mircea, Fortunavariaţiuni pentru pian pe temaCarmina Burana

 

Recitalul de pian încheie stagiul în domeniul muzicii clasice al pianistei Sînziana Mircea desfăşurat la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia în cadrul bursei de cercetare şi formare postuniversitară „Nicolae Iorga”. Evenimentul muzical se înscrie în seria de manifestări culturale organizate de reprezentanţele României în Italia, dedicate promovării compoziţiilor româneşti şi artiştilor români pe plan internaţional. Recitalul oferă publicului şi comunităţii române din Italia oportunitatea de a audia lucrări reprezentative ale muzicii clasice româneşti în „dialog” cu compoziţii europene, în interpretarea plină de sensibilitate, virtuozitate şi eleganţă a pianistei Sînziana Mircea.

Subiecte în articol: Sînziana Mircea Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia
