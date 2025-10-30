Recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneția

Programul recitalului de pian cuprinde lucrări de:

Frederic Chopin, Nocturnă în do diez minor

Ennio Morricone, Playing Love

Phillip Glass, Étude pour piano no. 6

Benedetto Marcello / Sînziana Mircea, Anonimo veneziano – variaţiuni pentru pian pe teme de Benedetto Marcello

Sînziana Mircea, Insieme – variaţiuni pentru pian pe teme de Bach şi Gounod

Sînziana Mircea, Niki’s Tango – variaţiuni pentru pian pe tema „Iubesc femeia”

Sînziana Mircea, Pasărea măiastră – variaţiuni pentru pian pe tema „Ciuleandra”

Ottorino Respighi, Notturno per pianoforte

Paul Constantinescu, Toccata – Joc dobrogean

George Enescu, Hora Unirii

Theodor Rogalski / Sînziana Mircea, Time Reflection & Home – variaţiuni pentru pian pe tema „Trei dansuri româneşti”

Carl Orff / Sînziana Mircea, Fortuna – variaţiuni pentru pian pe tema „Carmina Burana”

Recitalul de pian încheie stagiul în domeniul muzicii clasice al pianistei Sînziana Mircea desfăşurat la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia în cadrul bursei de cercetare şi formare postuniversitară „Nicolae Iorga”. Evenimentul muzical se înscrie în seria de manifestări culturale organizate de reprezentanţele României în Italia, dedicate promovării compoziţiilor româneşti şi artiştilor români pe plan internaţional. Recitalul oferă publicului şi comunităţii române din Italia oportunitatea de a audia lucrări reprezentative ale muzicii clasice româneşti în „dialog” cu compoziţii europene, în interpretarea plină de sensibilitate, virtuozitate şi eleganţă a pianistei Sînziana Mircea.