Renumitul violonist Alexandru Tomescu cântă Bach la Sala Radio pe 29 aprilie

În aceeași seară, veți mai asculta și Bach: Suita nr. 2 în si minor (solo flaut: Ruxandra Rus) și Händel: Imnurile încoronării, compuse pentru ceremonia de încoronare a regelui George al II-lea al Marii Britanii, desfășurată pe 11 octombrie 1727, la Westminster Abbey (Londra). Concertul se va derula cu participarea Corului Academic Radio (dirijor: Ciprian Țuțu).

Fiind unul dintre cei mai căutați dirijori de balet, Fayçal Karoui colaborează constant cu cele mai importante companii internaționale, precum Baletul Operei din Paris, Wiener Staatsballett, The Royal Ballet, Baletul Național Olandez, Baletul din Hong Kong și Théâtre du Capitole din Toulouse, printre multe altele. În perioada 2006-2012, a ocupat funcția de director muzical al New York City Ballet.

A deschis stagiunea 2025/26 dirijând Lacul lebedelor la Semperoper Dresden, unde se va întoarce ulterior pentru Frumoasa din pădurea adormită. Se alătură din nou Baletului din Hong Kong pentru Romeo și Julieta în toamnă și pentru Spărgătorul de nuci de Crăciun. În această stagiune se întoarce, de asemenea, la Opera di Roma și la Opéra de Paris.

Dirijor principal al Orchestre de Pau Pays de Béarn din 2002, Fayçal Karoui este profund dedicat educației și activităților de sensibilizare a publicului. Colaborează cu soliști internaționali de renume, precum Alexandre Kantorow, Sir Stephen Hough, Alexandre Tharaud, Bertrand Chamayou, Nemanja Radulović, Daishin Kashimoto și Gautier Capuçon. Între 2012 și 2014, i-a succedat lui Yutaka Sado în funcția de director muzical al legendarei Orchestre Lamoureux, dirijând în special o producție foarte apreciată a operei Pénélope de Fauré în iunie 2013, cu Roberto Alagna și Anna-Caterina Antonacci ca soliști.

În calitate de dirijor simfonic, a colaborat cu orchestre simfonice importante, printre care Orchestre de Paris, Orchestre de l’Opéra National de Paris, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Filarmonica din Monte-Carlo, Orchestra Giuseppe Verdi (Milano), Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestre Philharmonique de Liège, Hong-Kong Sinfonietta, New Japan Philharmonic și Brussels Philharmonic.

Născut la Paris în 1971, Fayçal Karoui a studiat pianul și dirijatul la Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, unde a câștigat premiul întâi la dirijatul orchestral. Ulterior, a devenit asistentul lui Michel Plasson la Orchestre National du Capitole de Toulouse, colaborare care i-a permis să-și dezvolte un repertoriu simfonic și operistic foarte variat.

În martie 2013, a fost numit Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor de către Guvernul francez.

Pe 2 iunie 2025, violonistul Alexandru Tomescu a cântat în Capela Sixtină, la Vatican, Bach și „Balada” lui Ciprian Porumbescu, în prezența Papei Leon al XIV-lea, într-un eveniment solemn în memoria Cardinalului Iuliu Hossu.

După o carieră bogată realizată în Europa și în lume, presărată cu succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées – Paris, Carnegie Hall – New York sau Metropolitan Arts Centre – Tokio, sub bagheta unor dirijori de renume precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach, Alexandru Tomescu a fost aplaudat în România, unde s-a implicat în organizarea unor turnee naţionale de muzică clasică, realizate exclusiv din fonduri private.

A devenit protagonistul unor evenimente–pilot în lumea muzicală românească: a cântat pe Stradivarius într-o staţie de metrou, pentru a dovedi că există o însemnată receptivitate pentru muzica de calitate; a cântat într-o pădure pentru a milita împotriva exploatării iraţionale a domeniului forestier. A cântat în faţa unei case în ruine, pentru a stopa distrugerea clădirilor aflate în Patrimoniul Naţional. A cântat cu scopul adunării de fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România sau pentru protezarea auditivă a copiilor cu deficienţe de auz. Este printre primii artişti care şi-a făcut o misiune clară din a purta mesajul muzicii clasice în oraşe româneşti în care nu există filarmonici.

Solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, Alexandru Tomescu nu se rezumă doar la a cânta în faţa publicului său, ci cultivă un dialog intens cu acesta, fie de pe scenă, explicând ce cântă, fie prin interviurile pe care le acordă la televiziunile şi radiourile de specialitate şi nu numai. Fie că vocea se aude la Radio România Muzical sau la Radio Guerrilla, fie că vorbele sale sunt tipărite în Dilema Veche sau în revista Viva!, el explică ce înseamnă să fii artist în România secolului XXI și ce surse îi hrănesc inspiraţia.

Angajamentul pe care şi l-a asumat în momentul în care a primit în folosință vioara Stradivarius Elder-Voicu, în 2007, a fost acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument, misiune îndeplinită în primul rând prin turneele sale naționale.

