Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale și vânt puternic în România. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-05-2026 ora 16:30 până la : 17-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Arad: Ineu, Sebiș, Târnova, Gurahonț, Bocsig, Buteni, Beliu, Seleuș, Almaș, Cermei, Tauț, Bârsa, Archiș, Dieci, Chisindia, Dezna, Brazii, Cărand, Șilindia, Ignești;

Județul Bihor: Salonta, Beiuș, Tinca, Dobrești, Buntești, Nojorid, Ceica, Holod, Pomezeu, Finiș, Drăgănești, Cociuba Mare, Rieni, Hidișelu de Sus, Șoimi, Remetea, Tulca, Curățele, Lăzăreni, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Răbăgani, Husasău de Tinca, Cefa, Tărcaia, Căbești, Căpâlna, Sănnicolau Romăn, Lazuri de Beiuș, Mădăraș, Pocola, Sâmbăta, Gepiu, Mădăras;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină.de mici dimensiuni (sub 2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-05-2026 ora 15:35 până la : 17-05-2026 ora 16:30

In zona : Județul Arad: Pecica, Nădlac, Sebiș, Târnova, Secusigiu, Bocsig, Semlac, Buteni, Beliu, Craiva, Almaș, Felnac, Șeitin, Tauț, Zădăreni, Bârsa, Peregu Mare, Archiș, Dieci, Chisindia, Dezna, Hășmaș, Cărand, Moneasa, Șilindia, Ignești;

Județul Bihor: Ștei, Tinca, Nojorid, Ceica, Holod, Finiș, Lunca, Cociuba Mare, Rieni, Hidișelu de Sus, Șoimi, Vașcău, Olcea, Câmpani, Lăzăreni, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Nucet, Husasău de Tinca, Tărcaia, Căpâlna, Lazuri de Beiuș;

Județul Timiş: Sânpetru Mare;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h), grindină.de mici dimensiuni (sub 2 cm)