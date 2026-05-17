Plan strategic în NATO: Turcia vrea o conductă de combustibil până în România

În contextul discuţiilor care există în interiorul alianţei privind extinderea Sistemului de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS), o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece, autorităţile de la Ankara propun ca o nouă conductă să fie construită din Turcia până în România, via Bulgaria, au precizat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Propunerea Turciei vine în contextul în care această ţară se pregăteşte să găzduiască summitul NATO din luna iulie.

Costuri reduse ale conductei pentru uz militar

Sursele au precizat că o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv prin Grecia sau vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile deoarece depind de transportul maritim, au adăugat sursele.



Invazia rusească din Ucraina şi conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv recentele întreruperi ale aprovizionării cu energie provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz, au încurajat NATO să îşi consolideze modelul de aprovizionare cu combustibil, au spus sursele, subliniind importanţa unui lanţ de aprovizionare rezistent la un cost rezonabil pentru aliaţii de pe flancul estic.

Conducta, indisponibilă pentru uz civil

Turcia speră să obţină sprijinul aliaţilor pentru propunerea sa, care ar putea fi decisă înainte sau în timpul summitului de la Ankara, au estimat sursele. Aceste au subliniat însă că proiectata conductă nu ar fi disponibilă pentru uz civil, şi, de asemenea, au refuzat să ofere detalii cu privire la capacitatea conductei sau alte detalii despre care au spus că sunt confidenţiale.



Proiectul autorităţilor de la Ankara vine în completarea eforturile ţărilor est-europene, inclusiv Polonia şi România, de a extinde spre est Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS). Este vorba de o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece şi care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar. State, precum Polonia şi România, susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la Sistemul de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.

