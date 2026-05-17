Panicǎ în București după un incendiu uriaș izbucnit în Sectorul 5. Fumul dens a acoperit zona. Mai multe locuințe au ars, a fost emis Ro-Alert

Incendiu puternic în Capitală, în toiul nopții. Zeci de pompieri au intervenit, locuitorii au primit mesaj Ro-Alert. Focul s-a extins rapid la mai multe case din Sectorul 5

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe strada Pereni, din Sectorul 5 al Capitalei, provocând panică în rândul locuitorilor din zonă. Flăcările s-au extins rapid la mai multe locuințe alipite, iar fumul dens degajat a determinat autoritățile să emită un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incendiul a afectat mai multe imobile cu regimuri diferite de înălțime, pe o suprafață totală de aproximativ 800 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a fost una complexă, din cauza extinderii rapide a focului și a riscului ca incendiul să ajungă și la alte construcții din apropiere.

Intervenție masivă a pompierilor în timpul nopții

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante pentru limitarea și stingerea incendiului. ISU București a intervenit cu 14 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șase autospeciale tip cisternă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Martorii au povestit că flăcările puteau fi observate de la mare distanță, iar coloana groasă de fum a acoperit întreaga zonă. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au decis transmiterea unui mesaj Ro-Alert către persoanele aflate în apropiere, pentru a evita expunerea la pericol și inhalarea fumului toxic.

Pompierii au acționat ore întregi pentru localizarea incendiului și împiedicarea propagării acestuia către alte locuințe. Intervenția a fost îngreunată și de configurația zonei, unde casele sunt alipite, iar accesul autospecialelor s-a realizat cu dificultate.

Nu au fost înregistrate victime

Deși incendiul a provocat pagube importante și a distrus mai multe locuințe, autoritățile au anunțat că nu au existat victime. Echipajele SMURD au rămas în zonă pe durata intervenției pentru a acorda îngrijiri medicale, dacă situația ar fi impus acest lucru.

La acest moment, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită. Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina de la ce a pornit focul și în ce condiții s-a produs incidentul.

Mediafax