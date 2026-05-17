x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Panicǎ în București după un incendiu uriaș izbucnit în Sectorul 5. Fumul dens a acoperit zona. Mai multe locuințe au ars, a fost emis Ro-Alert

Panicǎ în București după un incendiu uriaș izbucnit în Sectorul 5. Fumul dens a acoperit zona. Mai multe locuințe au ars, a fost emis Ro-Alert

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   08:20
Panicǎ în București după un incendiu uriaș izbucnit în Sectorul 5. Fumul dens a acoperit zona. Mai multe locuințe au ars, a fost emis Ro-Alert
Captura video/incendiul a afectat mai multe imobile cu regimuri diferite de înălțime, pe o suprafață totală de aproximativ 800 de metri pătrați

Un incendiu violent a izbucnit în Sectorul 5 din București și s-a extins rapid la mai multe locuințe. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert din cauza fumului dens, iar zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor.

Incendiu puternic în Capitală, în toiul nopții. Zeci de pompieri au intervenit, locuitorii au primit mesaj Ro-Alert. Focul s-a extins rapid la mai multe case din Sectorul 5

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe strada Pereni, din Sectorul 5 al Capitalei, provocând panică în rândul locuitorilor din zonă. Flăcările s-au extins rapid la mai multe locuințe alipite, iar fumul dens degajat a determinat autoritățile să emită un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incendiul a afectat mai multe imobile cu regimuri diferite de înălțime, pe o suprafață totală de aproximativ 800 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a fost una complexă, din cauza extinderii rapide a focului și a riscului ca incendiul să ajungă și la alte construcții din apropiere.

Intervenție masivă a pompierilor în timpul nopții

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante pentru limitarea și stingerea incendiului. ISU București a intervenit cu 14 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șase autospeciale tip cisternă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Martorii au povestit că flăcările puteau fi observate de la mare distanță, iar coloana groasă de fum a acoperit întreaga zonă. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au decis transmiterea unui mesaj Ro-Alert către persoanele aflate în apropiere, pentru a evita expunerea la pericol și inhalarea fumului toxic.

Pompierii au acționat ore întregi pentru localizarea incendiului și împiedicarea propagării acestuia către alte locuințe. Intervenția a fost îngreunată și de configurația zonei, unde casele sunt alipite, iar accesul autospecialelor s-a realizat cu dificultate.

Nu au fost înregistrate victime

Deși incendiul a provocat pagube importante și a distrus mai multe locuințe, autoritățile au anunțat că nu au existat victime. Echipajele SMURD au rămas în zonă pe durata intervenției pentru a acorda îngrijiri medicale, dacă situația ar fi impus acest lucru.

La acest moment, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită. Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina de la ce a pornit focul și în ce condiții s-a produs incidentul.

Mediafax

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu sector 5 mesaj RO-ALERT
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri