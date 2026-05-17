Jurnalul.ro Ştiri Vremea

Cod galben de ploi în Capitală și în patru județe din țară

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   10:25
Hepta/Vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice.

Capitala și județele Constanța, Ialomița, Călărași și Ilfov sunt duminică sub avertizare Cod galben de ploi, a anunțat ANM.

Până duminică seara la ora 21.00, în întreaga țară este în vigoare o informare meteorologică.

Potrivit acesteia, vremea va fi în general instabilă duminică în sud-est și vest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20-50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

O avertizare Cod galben este în vigoare duminică între orele 10.00 și 21.00.

În județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi în general de 20-40 l/mp.

