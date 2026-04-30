Seară romantică la Sala Radio: Ceaikovski și Liszt, cu dirijorul Christopher Ward și pianistul Daniel Ciobanu, în ultima zi din aprilie

Compusă în 1877–1878, într-un moment de profundă criză personală, Simfonia a IV-a este una dintre cele mai intense și confesive lucrări ale lui Ceaikovski. Asociată adesea cu ideea de destin, lucrarea opune elanului spre fericire sentimentul unei forțe fatale care domină existența. Dedicată Nadejdei von Meck, protectoarea și confidenta compozitorului, simfonia reflectă și importanța sprijinului pe care aceasta i l-a oferit într-un moment decisiv al vieții sale.

În cadrul aceluiași eveniment, îl veți aplauda și pe pianistul DANIEL CIOBANU, care a atras pentru prima dată aprecierea internațională în 2017, la Concursul Arthur Rubinstein din Tel Aviv, unde a câștigat atât medalia de argint, cât și premiul publicului. A fost aplaudat în prestigioase săli de concert din întreaga lume, precum Carnegie Hall (New York), Elbphilharmonie Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, St John's Smith Square – Londra etc. și a efectuat turnee în Japonia, China, Taiwan, Africa de Sud și Brazilia. Daniel Ciobanu este invitat să interpreteze la Sala Radio Liszt: Totentanz pentru pian și orchestră.

Evenimentul va fi dirijat de dirijorul britanic CHRISTOPHER WARD, care este (din 2018) director muzical al Teatrului și Orchestrei Simfonice din Aachen (Germania). În calitate de dirijor invitat, a dirijat spectacole la Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein, Opera din Graz, Salzburger Landestheater, Teatrul Național din Praga, Teatrul Național Slovac, Teatrul din Bremen ș.a. De asemenea, a dirijat premiere mondiale la Festivalul Internațional de Muzică „Primăvara de la Praga” (Prague Spring International Music Festival) și la Festivalul de Vară de la Bregenz, iar în 2019 a preluat, în scurt timp, premiera mondială a operei „Babylon” de Jörg Widmann, înlocuindu-l pe Daniel Barenboim la Staatsoper Unter den Linden, Berlin.

Christopher Ward s-a afirmat ca un muzician de mare versatilitate. Prezența sa dinamică, carismatică și convingătoare la pupitru, alături de creativitatea programelor sale, sprijinul acordat muzicii contemporane și inițiativele sale în domeniul educației i-au adus aprecieri din partea criticii și a publicului deopotrivă.

Christopher Ward și-a început parcursul muzical la Universitatea Oxford și la Guildhall School of Music and Drama. Primele colaborări cu Oxford’s Philharmonia & Chorus, Bach Choir și New Chamber Opera au pus bazele carierei sale. A acumulat o experiență valoroasă la International Opera Studio al Operei din Zürich, înainte de a-și face din Germania căminul său artistic, colaborând cu Staatstheater Kassel din 2005.

O experiență importantă a fost și colaborarea sa ca asistent al lui Sir Simon Rattle cu Filarmonica din Berlin, într-o producție cu „Das Rheingold” de Wagner la Festivalul de la Aix-en-Provence în 2006, colaborare continuată apoi la Berlin și Salzburg.

În 2009, s-a alăturat renumitei Opere de Stat Bavareze în calitate de kapellmeister și asistent muzical al lui Kent Nagano, dirijând numeroase premiere și concerte și colaborând cu Bayerische Staatsorchester și cu studiourile de operă din München și Milano - La Scala.

Ulterior, în 2014, a preluat funcția de prim kapellmeister la Saarländisches Staatstheater, unde a dirijat diverse producții noi, acoperind repertoriul de operă de la barocul lui Rameau, cu „Platée”, trecând prin lucrări de Weber și Verdi, până la premiera germană contemporană a operei „Bluthaus” de Haas. Ca dirijor invitat, a apărut la Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein, Komische Oper, Oper Graz și la Opera de Stat din Praga.

Înregistrările sale pentru casele de discuri Naxos și Capriccio s-au bucurat de apreciere internațională și au primit mai multe nominalizări la Opus Klassik. Acestea includ colaborări cu Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Gürzenich Orchester Köln, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra și Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Daniel Ciobanu a debutat pe scenele internaționale în 2016, după ce a câștigat medalii de aur la renumitul Concurs Internațional de Pian Unisa din Africa de Sud și la Festivalul Internațional de Pian BNDES din Rio de Janeiro. În 2015, obținuse Marele Premiu, Premiul Publicului și Premiul Orchestrei la Concursul Internațional de Pian al Filarmonicii din Maroc – devenind primul pianist din istoria concursului care a câștigat toate premiile speciale și a fost votat în unanimitate de juriu pentru Marele Premiu.

Printre momentele importante recente se numără întoarcerea sa la Festivalul Enescu pentru a interpreta Rhapsody in Blue de Gershwin alături de Orchestra Simfonică din Anvers și dirijorul Gabriel Bebeselea, o piesă pe care o va interpreta și în cadrul unui concert de debut cu Orchestra Simfonică de Stat din Bursa, alături de care va interpreta și Concertul pentru pian nr. 1 de Prokofiev. Alături de Omer Meir Wellber și orchestra de la Teatro Massimo din Palermo a interpretat Rhapsody in Blue de Gershwin, a revenit la Filarmonica din Bielefeld cu Rapsodie pe o temă de Paganini de Rahmaninov și la Royal Philharmonic Orchestra pentru concerte la Londra și în turneu. Printre debuturile sale, se numără cele de la Filarmonica din Belgrad, alături de directorul muzical Gabriel Feltz, interpretând „Valsul lui Mefisto” și „Totentanz” de Liszt, precum și recitaluri solo la prestigiosul festival de pian „Le Piano Symphonique” al Orchestrei Simfonice din Lucerna și în stagiunea inaugurală a noii săli de concerte Bechstein Hall din Londra.

În 2025 a fondat Camerata Addixion, alcătuită din 20 dintre cei mai talentați tineri instrumentiști de coarde din cele mai apreciate orchestre din România. Grupul de cameră se cufundă într-un univers sonor neconvențional, în care expresia clasică este transformată printr-o viziune artistică îndrăzneață și contemporană. Deși Daniel Ciobanu se află în centrul orchestrei, aceasta funcționează fără dirijor, într-o formație flexibilă cuprinzând între 12 și 20 de muzicieni care colaborează organic, transformând fiecare spectacol într-un dialog viu și spontan.

Printre momentele importante anterioare din cariera sa se numără debuturile cu Filarmonica din Olanda, Orchestra Simfonică Mineria, Tonhalle-Orchester, Volksoper Wien și Orchestra Simfonică Tiroler, precum și concertele de la Festivalul Enescu cu Cameristi della Scala, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orchestra Simfonică din Israel și Orchestra Națională BBC din Țara Galilor.

Daniel Ciobanu a debutat, de asemenea, la Royal Festival Hall (Londra) în 2010, iar de atunci a susținut recitaluri solo în săli precum Gasteig din München, Mozarteum din Salzburg, De Bijloke din Gent, Auditorium de Radio France, Salle Cortot, Sala Fazioli din Sacile, Teatro Massimo din Palermo, Ateneul din București, Festivalul Chopin din Duszniki, Teatro Municipal din Rio de Janeiro, Auditoriumul Bronfman din Tel Aviv și Sala Națională de Concerte din Taipei.

În plus, Daniel Ciobanu este un vizionar și a creat o platformă internațională inovatoare pentru tinerii artiști, fondând #SharpFestival. Festivalul bienal prezintă nu doar programe de muzică clasică, ci îmbrățișează și alte forme de artă conexe, inclusiv jazz, video-mapping, pictură și dans.

În septembrie 2020 a lansat primul său CD, un disc solo cu lucrări de Prokofiev, Debussy, Liszt și Enescu, care a fost lansat sub marca Accentus. Acesta a primit aprecieri critice remarcabile, inclusiv următoarea citare din Deutschlandfunk: „Cu acest album de debut, Daniel Ciobanu se prezintă ca un artist inteligent și extrem de emoțional. O privire mai atentă dezvăluie concepția inteligentă și gândirea atentă asupra pieselor. Din punct de vedere muzical, voința narativă a pianistului captează absolut atenția, iar nimic nu stă în calea abilității sale tehnice. Cu Daniel Ciobanu, muzica devine o experiență”.

Daniel Ciobanu a început să studieze pianul la vârsta de nouă ani în Piatra Neamț, România. A obținut burse pentru a studia în Scoția cu Graeme McNaught și, ulterior, cu Aaron Shorr și Petras Geniusas, absolvind Conservatorul Regal din Scoția. Și-a completat studiile la École Normale de Musique „Alfred Cortot” din Paris și la Universität der Künste din Berlin.

