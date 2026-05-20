Jurnalul.ro Ştiri Locale Alertă maximă pe Valea Oltului: Tren de călători în flăcări! Oamenii au fugit panicați din vagoane

de Redacția Jurnalul    |    20 Mai 2026   •   19:39
Captura foto/Locomotivă cuprinsă de flăcări, zeci de pasageri evacuați de urgență

Călătorii aflați miercuri seara în trenul care face legătura între Râmnicu Vâlcea și Sibiu au fost evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la locomotivă. Circulația rutieră și feroviară este întreruptă.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, pe Secția de cale ferată 201, la kilometrul feroviar 343+400 de metri, între stațiile CF Cornet și Câineni, județul Vâlcea, a izbucnit un incendiu la nivelul locomotivei unui tren care circulă pe relația Râmnicu Vâlcea-Sibiu.

Călătorii au fost evacuați.

Nu au fost persoane rănite.

Incendiul se manifestă cu degajare de fum.

Traficul feroviar este oprit pe ambele fire. Întrucât calea ferată se află în proximitatea părții carosabile, circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea –Sibiu, în zona localității Câineni, pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

(sursa: Mediafax)

 

