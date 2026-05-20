Gorgonzola, brânza albastră din Italia. Cum să o consumi?

Numele provine de la un mic oraș italian, însă astăzi descrie un produs apreciat la nivel internațional pentru gustul său intens și textura variabilă.

Brânza este obținută din lapte de vacă și poate avea arome diferite, în funcție de gradul de maturare: de la variante tinere, moi și cremoase, cu note ușor acide, până la sortimente maturate, cu gust mai puternic, picant și ușor înțepător, potrivit hellotaste.ro.

Ce este gorgonzola

Gorgonzola este strâns legată de tradiția gastronomică italiană, iar producția sa este controlată strict în regiunile de origine. Laptele proaspăt, provenit de la vaci crescute pe pășunile din Lombardia și Piemont, este colectat zilnic și verificat pentru calitate.

După pasteurizare, se adaugă culturi de mucegai nobil și cheag, iar amestecul este lăsat la coagulare în rezervoare speciale. Cașul rezultat este tăiat, scurs și pus în forme, apoi sărat și lăsat la maturat.

Un element definitoriu al procesului este perforarea brânzei cu ace speciale, care permite dezvoltarea vinișoarelor albastre în interior. După minimum 50 de zile de maturare, produsul se comercializează.

Tipuri de gorgonzola

Există două variante principale:

• Gorgonzola dolce – mai tânără, cu textură cremoasă și gust mai delicat

• Gorgonzola piccante – maturată, cu aromă intensă și ușor iute

Ambele tipuri sunt folosite atât în preparate culinare, cât și pe platouri de brânzeturi.

Cum poate fi consumată

Datorită versatilității sale, gorgonzola este folosită în numeroase preparate, de la paste și risotto până la pizza sau sosuri cremoase. Se potrivește foarte bine și în combinații dulci-sărate, alături de fructe, precum mere, pere, smochine sau struguri, dar și cu miere, nuci sau gem de ceapă.

De asemenea, poate fi servită cu legume crude sau gătite, precum țelină, roșii cherry, broccoli sau dovlecel. Pentru o aromă optimă, se recomandă scoaterea din frigider cu aproximativ 30 de minute înainte de consum.

Cu ce poate fi înlocuită

În lipsa acesteia, pot fi utilizate alte brânzeturi cu mucegai albastru, precum Roquefort sau Stilton, care oferă profiluri aromatice similare, dar cu intensități diferite.

Rețetă de pui cu gorgonzola, ciuperci și salvie

Un preparat potrivit pentru ocazii speciale, acest pui cu sos cremos de gorgonzola combină aromele intense ale brânzei cu textura ciupercilor și parfumul salviei.

Ingrediente:

• piept de pui tăiat fâșii

• ciuperci feliate

• șalotă și usturoi

• salvie proaspătă

• vin alb sau sherry

• supă de pui

• gorgonzola

• smântână pentru gătit

• făină, sare, piper și ulei de măsline

Mod de preparare:

Fâșiile de pui sunt trecute prin făină asezonată și rumenite ușor într-o tigaie. În aceeași tigaie se călesc ciupercile, șalota și salvia, după care se prepară baza sosului cu vin și supă de pui.

După reducerea lichidului, se adaugă gorgonzola și smântâna, iar amestecul se omogenizează până devine cremos. Se reintroduce carnea și ciupercile în sos, apoi preparatul se transferă la cuptor pentru câteva minute.

Rezultatul este un preparat bogat, cu sos catifelat și aromă intensă, în care gorgonzola joacă rolul principal.