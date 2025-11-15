Shakira a lansat videoclipul oficial pentru ”Zoo”, melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   21:20
Cântăreața columbiană Shakira a lansat miercuri videoclipul oficial pentru melodia sa 'Zoo', care va face parte din coloana sonoră a filmului Disney 'Zootopia 2', ce va fi lansat în cinematografe la 26 noiembrie, informează EFE.

Shakira va fi din nou vocea personajului Gazelle în această continuare.

Videoclipul o arată pe cântăreață susținând un concert în fața a sute de personaje din filmul de animație pentru copii, despre un oraș locuit exclusiv de animale din toate speciile.

Videoclipul a fost difuzat pe canalul de YouTube al companiei DisneyMusic și are deja aproape 400.000 de aprecieri în doar 14 ore de la lansare.

Zootopia 2 este scris și regizat de Byron Howard și Jared Bush.

 

Subiecte în articol: shakira videoclip coloana sonora zootopia 2
