Shakira a lansat videoclipul oficial pentru ”Zoo”, melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2

Shakira va fi din nou vocea personajului Gazelle în această continuare.



Videoclipul o arată pe cântăreață susținând un concert în fața a sute de personaje din filmul de animație pentru copii, despre un oraș locuit exclusiv de animale din toate speciile.



Videoclipul a fost difuzat pe canalul de YouTube al companiei DisneyMusic și are deja aproape 400.000 de aprecieri în doar 14 ore de la lansare.



Zootopia 2 este scris și regizat de Byron Howard și Jared Bush.

