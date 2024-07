Soprana Laura Tătulescu, violoncelistul Thibault Solorzano și pianista Anca Elena încep turneul de spectacole-concert De nos oiseaux, într-un tribut adus poetului Tristan Tzara

Sub numele volumului de poeme de Tristan Tzara – De nos oiseaux (Despre nebuniile noastre) – cei 3 muzicieni își dau întâlnire într-o serie de 5 recitaluri experimentale, gândite sub forma unui spectacol total, la intersecția dintre muzică, poezie și performance.

Spectacolele-concert vor cuprinde cele 12 lucrări din acest ciclu, videoproiecții de artă semnate de Cristi Farcaș și intervenții poetice în franceză și/sau română. Fiecare recital va fi completat de interpretarea unor opusuri camerale de George Enescu, Gabriel Fauré sau Béla Bartók.

Evenimentele sunt programate astfel:

9 august, Techirghiol, în cadrul Festivalului de Artă din Techirghiol, la Biserica Catolică;

24 august, Tescani, Muzeul Național „George Enescu” | urmat de conferință pe tema femeilor compozitoare în România susținută de soprana Laura Tătulescu;

10 septembrie, București, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București;

18 octombrie, Bruxelles, Arthis | urmat de Q&A;

19 octombrie, Paris, Studio L’Accord Parfait | cu lansare de disc;

De nos oiseaux e o formă inovatoare de reprezentație artistică și poartă semnătura unui trio recunoscut global:

La numai 24 de ani, soprana Laura Tătulescu devenea cea mai tânără membră a Operei de Stat Viena, cu roluri precum Susanna din Nunta lui Figaro, Flamina în Flautul Fermecat sau Musetta în Boema. În 2009 e solistă la Bayerische Staatsoper și Opera de Stat Bavareză. Interpretează rolul Susannei pe scene din Viena, Berlin, New York, Seattle și multe altele, iar pentru premiera mondială a operei Make No Noise primește mult râvnita distincție Münchener Festspielpreis pe 2011. A avut colaborări cu Opera din Los Angeles și a fost Lauretta din Gianni Schicchi în regia lui Woody Allen. De la săli precum Opera Cincinnati, Hong Kong, Santa Fe sau Carnegie Hall, până la dirijori ca Riccardo Muti, Philippe Jordan, Ádám Fischer, Peter Schneider, soprana se bucură de colaborări cu toate reperele scenei globale.

Soprana Laura Tătulescu a absolvit Masteratul la Universitatea Națională de Muzică București (2005) cu rolul Margareta din opera „Faust” de Gounod, a obținut 3 Premii I la Concursurile naționale „Marţian Negrea”, „Mihail Jora” şi „Concursul de Lied” de la Braşov, iar în același an, la numai 24 de ani, devenea cea mai tânără membră a prestigiosului Ansamblu de Solişti ai Operei de Stat din Viena – debutând rol dup rol precum: Susanna (Nunta lui Figaro), Despina (Cosi fan tutte sub bagheta maestrului Riccardo Muti), Sophie (Werther), Pamina (Flautul fermecat), Musetta (Boema). În stagiunea 2005/2006, a primit singurul premiu „Uli Maerkle” acordat vreodată, pentru cel mai promițător tânăr debutant la Wiener Staatsoper din acel an. În 2009 devine solistă la Bayerische Staatsoper unde a interpretat roluri precum: Susanna, Adina, Despina, Zerlina, Musetta, Gretel – rolul titular din L’enfant et les Sortileges (sub bagheta lui Martyn Brabbins), Creusa (Medea din Corinto de Mayr cu Ivor Bolton), Marzelline, Erste Dame, etc., iar în 2011, după doar două stagiuni la Opera de Stat Bavareză primește mult râvnitul Munchener Feststspielpreis – cântăreața anului 2011. A interpretat roluri precum Leonore in premiera mondială a operei Catarsi de Benedikt Brachtel în 2017- în cadrul festivalului de opera de la Munchen și premiera mondială a operei Requiem de Thierry Huillet în 2018, operă înregistrată pe disc cu Orchestre de Chambre de Toulouse în 2019. A avut colaborari importante cu Opera din Los Angeles (Lauretta din Gianni Schicchi, premieră în regia lui Woody Allen), Festivalul de la Glyndebourne, Concertgebouw Amsterdam, Maggio Musicale Fiorentino, Mostly Mozart Festival din New York, Konzerthaus Berlin, MUPA Budapesta, English National Opera (producția Castor et Pollux – care a obținut premiul pentru cea mai bună producție a anului la OLIVIER Awards), Edinburgh și Glasgow, Seattle Opera, Cincinnati Opera, Hong-Kong, Korea National Opera, Santa Fe Opera, Stadttheater Klagenfurt, Lille Opera, Florida Grand Opera, Gewandhaus Leipzig, Münchener Rundfunk, Atlanta Symphony și Jacksonville Symphony, recital de arii la Rudolfinum în Praga, Carnegie Hall din New York, Ateneul Român din București, Opera din Lille, Teatro Mayor din Bogota, etc. A colaborat cu dirijori sau regizori precum: Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Philippe Jordan, Andris Nelsons, Ivan Fischer, Adam Fischer, Kent Nagano, James Conlon, Marco Armiliato, Renaud Doucet & Andre Barbe, Laurent Pelly, Vera Nemirova, Immo Karaman, Sebastian Weigle, Danielle Gatti, Daniel Oren, Robin Ticciati, James Gaffigan, Corrado Rovaris, Peter Schneider, Constantinos Carydis, Juraj Valcuha, Ivor Bolton, Tomas Hanus și alții. Din păcate, în tot acest răstimp, prezenţele ei pe scenele din România au fost sporadice: un spectacol la Operele din Bucureşti şi Timişoara, un recital de lieduri la Ateneul Român, un concert de arii la Filarmonica din Cluj şi un concert în seria Concertelor Cele 3 Dive la Sala Radio. Însă, pentru a remedia această absență, în 2017, Laura Tătulescu a fost invitata Luminiței Arvunescu într-o ediție specială a întâlnirilor muzicale Opera FANtastica (Muzeul Colecțiilor de Artă din București).

Pianistă și compozitoare, Anca Elena a studiat la București, Iași și Eisenstadt. Ca pianistă, a publicat integrala Vingt Regards sur l'Enfant-Jesus (2020) de Olivier Messiaen și Suita 24 Minis în 24 Keys (2021) de Ratko Delorko. Compozițiile sale au fost publicate atât pe cd, cât și ca partitură – Suitele No și Andersen. În 2022, a lansat online primul său disc de improvizații, Future. În anii din urmă lucrează transdisciplinar: în 2020 și 2021, a susținut muzical lectura povestirilor lui Hans Christian Andersen, Fetița cu chibrituri și Lebedele în interpretarea actrițelor Iuliana Mușetescu și Ilinca Hărnuț. În 2022, cântă în Capilar revisited alături de dansatoarea Cristina Lilienfeld și poetul Răzvan Țupa, iar în 2023 lansează cel de-al cincilea cd, Pas de deux flamenco, în colaborare cu violoncelistul Thibault Solorzano.

Thibault Solorzano absolvă Conservatorul Regional din Angers în 2010, studiind cu Philippe Muller și participând la cursurile de măiestrie ale lui Jerome Pernoo. După doi ani la Université Sorbonne IV, specializarea muzicologie, începe să studieze la U.N.M.B și e multiplu laureat al concursurilor de profil Paul Constantinescu și Mihai Jora. A concertat cu violoncelistul Marin Cazacu, dirijorul Alexandru Ganea, pianistele Lena Conta, Lidia Ciubuc sau Dana Bădoi. Colaborarea sa cu pianistul Andrei Irimia l-a purtat în festivaluri din Ungaria, Olanda, Franța, România, în 2023 cântând în concertul de deschidere al Capitalei Europene a Culturii de la Timișoara. În 2022 a înființat Duotonina alături de Anca Elena, formație camerală cu o vastă paletă repertorială, de la muzică clasică până la improvizație, jazz sau muzică contemporană.

Turneul De nos oiseaux reprezintă un gest de redescoperire a libertății de fuziune dintre arte, în spirit avangardist, cu reverență pentru creația muzicală românească de ieri și de azi.

Intrarea la reprezentații e liberă, în limita locurilor disponibile. Detalii și informări periodice despre turneu se pot consulta urmărind paginile de social media De nos oiseaux, Duotonina și Laura Tătulescu.

